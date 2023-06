Com cada vez mais marcas a abraçar os carros elétricos, há marcas que se destacam por várias razões. A BYD é uma dessas marcas, que com uma linha de propostas muito interessantes quer conquistar o mercado europeu. O BYD Atto 3 passou pelo Pplware e temos já muito para mostrar. Vamos conhecer esta proposta que temos no nosso mercado dos carros elétricos.

BYD Atto 3: não podia ter começado melhor

A BYD (Build Your Dreams) é uma marca que poucos ouviram falar. Ao contrário do que se possa pensar, esta empresa chinesa está no mercado há muitos anos, mas sem nunca ter propostas formais e oficiais no campo dos automóveis elétricos no nosso mercado. Agora rumou em força ao mercado europeu e quer assumir um lugar de destaque. Os argumentos estão presentes e vão certamente agradar a todos.

A proposta que o Pplware teve acesso é o modelo compacto, o Atto 3. Este é um carro elétrico que se destaca de imediato por várias razões. Foram várias as vezes que esteve estacionado e que rapidamente atraiu muitos interessados. A pergunta recorrente era, "mas que carro é este?".

Linhas exteriores que conquistam de imediato

Começando no seu exterior, o BYD Atto 3 atrai por ter linhas muito simples, mas, ao mesmo tempo muito interessante. Todos os elementos integram-se naturalmente e é, como muitas vezes ouvimos, um "carro muito bonito e que está muito interessante".

Ainda que possa ter uma imagem que lembra muitos dos elétricos no mercado, e não só, tem um cunho único e que é muito interessante. Não tem dimensões muito grandes e é simples de conduzir, sendo confortável e com o desempenho esperado.

Quer seja numa condução mais agressiva, quer seja numa toada mais calma, o BYD Atto 3 dá a todos, condutor ou passageiros, o conforto necessário e equilibrado. Assim, será possível fazer muitos quilómetros neste carro sem que o corpo se queixe.

A grande arma deste carro elétrico está mesmo no seu interior. Numa visão geral tudo está acessível e bem organizado, mas é no pormenor que este se destaca e deia a concorrência a uma distância muito longe. é muito atraente de usar e quase que nos perdemos a explorar tudo o que tem para oferecer.

O grande destaque está mesmo no ecrã de 15,8 polegadas que está no centro desta zona de condução. É aqui que controlamos tudo e onde vamos vezes sem conta, quer seja para controlar o ar condicionado ou a música que temos a tocar.

Interiores que complementam a estética

Ainda mais interessante é a forma como este pode ser usado. Se preferirem podem tê-lo de forma horizontal e mais alargado, mas com um toque de botão este roda para uma posição vertical, ficando mais central e mais simples de usar. O condutor é que escolhe como o quer usar.

Esta consola central tem presente tudo o que o utilizador precisa. Em termos de sistema de entretenimento temos presente o normal rádio, o Spotify como app nativa, mas podemos ligar um smartphone e ter acesso ao que quisermos tocar. O sistema de som é rico e permite uma experiência de utilização muito boa.

Temos também um serviço de mapas que consegue dar ao condutor uma visão muito alargada quando estiver a ser orientado. Ainda mais curioso é que as apps podem ser colocadas lado a lado e assim ter o mapa próximo do condutor e o controlo da música junto do passageiro.

Se olharmos com atenção vamos reconhecer a base deste sistema de entretenimento. Encontramos uma versão Android, ainda que limitada no que toca à instalação de apps e de outros extras. Sendo uma versão adaptada do sistema da Google, temos a certeza de que é simples de usar e intuitivo.

Continuando no interior do BYD Atto 3, temos pormenores que misturam a funcionalidade com a originalidade. Um desses exemplos é a bolsa das portas, que ao olharmos vemos ser composta por cabos elásticos, a lembrar o braço de uma guitarra. O mais curioso é que ao tocarmos nesses cabos temos som, mais uma vez a personificar uma guitarra.

Um extra presente que será muito usado é o teto de abrir que aqui tem duas funções. Se por um lado é um teto panorâmico que acompanha todo o carro, por outro faz uma abertura do teto. Este último elemento acabou por ser muito ruidoso e ser usado por pouco tempo.

Uma experiência de condução que não desilude

Há ainda que contar com uma consola central onde temos o controlo da caixa de velocidades e que se estende depois para um lote de controlos de diferentes funções. No volante também encontramos muitos controlos, mas sem que seja complicado de usar ou de gerir. Acima deste temos um pequeno ecrã para as funções básicas do carro.

Em termos de desempenho, o BYD Atto 3 cumpre com o que se espera de um carro deste nível, tendo um único motor de 204 cv. Tem arranques que impressionam pela força, mas ao mesmo tempo é muito suave numa condução em cidade ou fora desta. Apesar de não ser algo usado de forma recorrente, também atinge velocidades elevadas e não tem problemas em mantê-las por algum tempo.

A autonomia que a marca anuncia está muita próxima da que é real e facilmente conseguimos ficar próximos dos 400 quilómetros. Se for usado um carregador de 150kW o carro conseguir carregar dos 30 a 80% em apenas 29 minutos.

Este BYD vai ter uma posição importante no mercado

Dada a experiência da BYD no campo das baterias, o Atto 3 consegue explorar o que de melhor a marca oferece. Assim, as BYD Blade Battery de 60,48 kWh estão na parte inferior do carro e ocupam o menor espaço possível. Isso garante um espaço interior muito interessante e que não é visado por este elemento.

O BYD Atto 3 mostrou-se uma proposta muito interessante como carro elétrico e na gama de preço a que é proposto. Com linhas exteriores muito atrativas, combina também um interior rico e que chamará à atenção rapidamente. Os materiais são resistentes e prometem uma vida útil longa.

Cm preços a partir dos 41.990 euros, a BYD tem no Atto 3 uma proposta que irá certamente ser um sucesso de vendas na Europa. Consegue bater-se de forma igual com propostas europeias, e não só, sendo certamente uma proposta a ter em conta. A única coisa que não conseguirá evitar é mesmo a curiosidade de todos os que o virem na rua com o BYD Atto 3.

Galeria de imagens