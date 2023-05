A viagem inaugural da Starship não correu como esperado tanto para a SpaceX como para Elon Musk. Apesar de terem revelado que aprenderam muito, a nave não deixou de explodir e de ter um comportamento que não era esperado. Agora, Elon Musk revelou que dentro de 2 meses podem repetir o voo.

Nas palavras de Elon Musk, a viagem inaugural da Starship correu melhor que o esperado. Apesar da fasquia estar muito alta, certamente que todas as situações que a nave da SpaceX encontrou serviram para a empresa perceber de forma clara onde tem de melhorar para que a sua nave tenha o maior sucesso no futuro.

Muitas elações e muita informação essencial surgiu deste voo inaugural onde se esperava que a Starship atingisse a orbita da Terra. A viagem de regresso seria novamente calma e aterraria de forma autónoma e sem qualquer problema.

Como resumo deste teste, a SpaceX apresentou esta semana um novo vídeo onde dá destaque a todos os momentos, quer na sua nave espacial, quer no centro de comando. É um resumo de todas as situações, boas ou más, mas que marcaram este momento histórico.

Agora que esta viagem está tratada e até "digerida" pela SpaceX, o próprio Elon Musk veio revelar os planos da sua empresa. Espera que a nave que deverá levar o Homem a marte continue os seus testes, para se aprimorar. Conta que o próximo voo aconteça já dentro de 2 meses.

Major launchpad upgrades should be complete in about a month, then another month of rocket testing on pad, then flight 2 of Starship