Alguém “derrotou” a ativação do Windows XP para uso offline

O algoritmo de ativação do Windows XP foi completamente decifrado, permitindo a ativação totalmente offline. Não foi uma derrota com recurso a "cracks", foi mesmo decifrar o algoritmo usado pela Microsoft.

Windows XP ainda não desapareceu dos corações

O algoritmo de ativação do Windows XP foi, incrivelmente decifrado, permitindo uma ativação totalmente offline, de acordo com o The Register. Numa publicação no blog tinyapps foi referida uma discussão do Reddit sobre o assunto. Ficou-se assim a saber que o programa que permite esta utilização "decifrada" aparentemente existe há pelo menos vários meses, possivelmente flutuando no éter como um download de torrent.

Quanto a quem criou o software, ninguém no post do subreddit sabe, incluindo o utilizador retroreviewyt, que o partilhou pela primeira vez e nem sequer tem a certeza de onde o obteve, especulando que veio de um torrent algures.

Entretanto, alguém parece estar a trabalhar na engenharia inversa do software. Um utilizador que se autodenomina Neo-Desktop colocou o programa no Github e disse numa discussão que trabalha para criar uma versão de código aberto.

A Microsoft encerrou o suporte oficial ao Windows XP há pouco mais de nove anos, mas o sistema operativo recusa-se a morrer. De facto, ainda em 2021, o Windows XP continuava a ser o sistema operativo mais popular na Arménia. E em 2019, Forbes detalhou um estudo da SpiceWorks que descobriu que uma em cada três empresas americanas ainda tinha pelo menos uma máquina Windows XP nas suas redes.

Isso forçou a empresa a emitir atualizações de segurança quando algo perigoso o suficiente aparece. Lembra-se do WannaCry? O XP recebeu um patch contra esse malware em 2017. Uma exploração semelhante levou a outra em 2019. Como tal, este Windows parece recusar-se mesmo a morrer e a desaparecer.