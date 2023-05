Para lá de uma app de mensagens, o WhatsApp é também usado para comunicação por vídeo ou por áudio. Esta vertente tem crescido e é cada vez mais usada, em especial para comunicação por grupos. Uma novidade para as chamadas de vídeo está a ser preparada e em breve a partilha de ecrã será algo simples de fazer.

Tal como acontece em outras apps de comunicação, o WhatsApp tem crescido nas chamadas de vídeo e nas chamadas áudio. Esta forma de comunicação tem substituído a troca de mensagens de texto, por permitir conversar de forma mais rica e mais completa.

Agora, e para todos os que estão nas versões de testes dos WhatsApp, há uma novidade muito interessante a ser preparada. Esta vai aumentar ainda mais o que é oferecido aos utilizadores, para melhorar tudo o que é disponibilizado de forma natural.

A mais recente versão do Android, dedicada aos testes do WhatsApp, traz a capacidade de fazer a partilha do ecrã do smartphone. Esta irá estar disponível nas chamadas de vídeo e será, naturalmente, simples de usar por todos os que estiverem dentro dessa comunicação.

Sempre que esta função for invocada pelos utilizadores, será solicitado a autorização para a partilha do ecrã. Só após o utilizador concordar é que este elemento será enviado na chamada e tudo o que for exibido no ecrã será transmitido.

Importar notar que este recurso pode não estar disponível nas versões mais antigas do Android. Além disso, a partilha do ecrã pode não funcionar em chamadas em grupo e quando o destinatário esteja a usar uma versão desatualizada do WhatsApp.

Esta é mais uma funcionalidade que estará agora em testes no WhatsApp para o Android por algum tempo. Vem enriquecer o que está já disponível e facilmente vai ser possível qualquer participante numa chamada de vídeo ver o ecrã de qualquer smartphone.