O WhatsApp tem melhorado a sua oferta e dado aos utilizadores muitas novidades nos últimos meses. Estes são muitas vezes inspiradas no que outros serviços oferecem, algo normal na indústria. Agora começou a ser testado publicamente uma novidade. O WhatsApp já pode ter na app várias contas ao mesmo tempo.

Suporte para múltiplas contas no mesmo smartphone

Os utilizadores do WhatsApp têm mostrado ao serviço o que pretendem que seja desenvolvido e trazido como novidade. Querem, acima de tudo, que esta app se adapte às suas necessidades e que se torne ainda mais simples de usar, concentrando em si o máximo de funcionalidades.

É neste espírito que surge agora em testes púbicos uma novidade. Falamos do suporte para múltiplas contas no mesmo smartphone. Esta poderá ser uma das melhorias mais relevantes dos últimos tempos para muitos utilizadores.

De forma óbvia, vai permitir que os utilizadores passam concentrar num único dispositivo várias contas. Assim, tanto o número pessoal como o profissional podem coexistir no mesmo smartphone, sem ter de clonar a app ou usar outro qualquer truque conhecido e que pode trazer problemas.

Uma novidade muito importante para o WhatsApp

Um grupo reduzido de utilizadores estará já a testar esta novidade, que é acedida por um ícone específico que fica no canto superior direito das configurações. Abrirá um novo menu com a opção de trocar de conta ou configurar uma nova.

Tal como aconteceu com outras novidades, esta deverá ser testada de forma exaustiva e será alargada a mais utilizadores da versão Beta da app. Mais tarde, e com toda a certeza de que está madura, a possibilidade de suporte para múltiplas contas no mesmo smartphone será alargada a todos.

Este é um passo importante para o WhatsApp e para o que oferece aos utilizadores. O pedido de suporte para várias contas na mesma app é algo que tem vindo a ser pedido e que agora finalmente vai tomar forma e ficar acessível a quem usa esta app e quer ter ali duas ou mais contas.