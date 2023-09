A Google está constantemente a melhorar o seu Maps e a procurar criar uma interface perfeita ou muito perto disso. As mudanças têm sido vistas ao longo dos anos e agora surge mais uma. Passaria despercebida se não tivesse uma particularidade. As semelhanças com os Mapas da Apple acabam por ser óbvias demais.

Não são anormais as mudanças da Google no seu serviço de Mapas. Em especial, a gigante das pesquisas procura otimizar a interação entre os utilizadores e a sua proposta para orientar e mostrar os locais que existem em todo o planeta.

Uma nova mudança está a ser aplicada, ainda lentamente, mas que acabou por chamar à atenção de todos os que usam este serviço. Está a ser aplicada no esquema de cores usado para representar vários pontos ou várias áreas de terreno, ou de água.

As cores, em especial as que representam a parte aquática, estão agora com um azul diferente e que lembra claramente as cores que a Apple está a colocar no seu serviço de Mapas. O azul da água é muito mais claro do que antes e tem também alguns tons de verde.

O Google está a usar um verde mais escuro com um pouco de azul para áreas naturais, como parques, florestas, etc. As estradas agora são cinzentas em vez de brancas e, como resultado, destacam-se muito mais. Para unidade temática, as estradas são cinzentas escuras em vez de amarelas, outra semelhança com a abordagem da Apple.

Entretanto, o tema escuro parece inalterado e continua mais escuro que o Apple Maps. De forma isolada, a maioria das mudanças nas cores não são drásticas. No entanto, o Google Maps parece bem diferente de que era antes. A atualização da água e estradas trará obviamente comparações com o Mapas da Apple, sendo a última mudança bastante impactante em termos de visibilidade.

Já existem relatos de que esta novidade está já a ser lançada no Android, mas não ainda de forma generalizada. A Google poderá estar ainda em fase de testes e mudar algumas das melhorias antes de um lançamento mais amplo.