Missão da Rússia à Lua que se despenhou deixou um enorme buraco

A Rússia quer trazer o triunfo de ser a primeira nação a aterrar perto do Polo Sul da Lua. Contudo, a sonda Luna-25, a protagonista da primeira viagem da Roscosmos à Lua desde 1976, despenhou-se e fez uma gigante cratera no nosso satélite natural. Veja as imagens.

Sim, a Rússia deixou a sua marca na Lua

Desde há vários anos que a humanidade está empenhada numa nova corrida espacial, na qual não são apenas os Estados Unidos e a Rússia que estão em competição. O Japão, a Europa, o Canadá, a China e, atenção, a Índia são os que mais apostam na conquista do espaço à volta da Terra.

A Rússia, depois de 47 anos sem lançar uma missão à Lua, anunciou com grande alarido que ia lá chegar com a nova missão Luna-25. O resultado não foi o esperado e o nosso satélite natural tem uma nova cratera.

A missão Luna-25 começou a ser planeada nos anos 90, mas diferentes situações económicas e, mais recentemente, a retirada de fundos e apoios da Europa devido à invasão da Ucrânia, fizeram com que tudo fosse adiado... até há poucos dias.

A sonda foi enviada com sucesso para o Polo Sul da Lua, mas nos momentos finais perdeu o controlo e despenhou-se.

O satélite natural tem uma nova cicatriz

Este desastre da sonda russa foi de grande monta. O rover embateu violentamente e a grande velocidade na superfície lunar. A Roscosmos (a agência espacial russa) estimou uma zona de impacto e a NASA apressou-se a ver onde os russos tinham "arranhado" o satélite.

Para perceber o tamanho do dano, a agência norte-americana enviou o Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), uma sonda orbital americana que sobrevoa a Lua há 14 anos, para visitar o local.

Este orbitador da NASA é uma espécie de festa de antecipação da exploração das próximas missões à Lua e a Marte. Como por várias vezes mostrámos, esta nave já nos deixou imagens fantásticas, como uma recriação em 3D da Lua.

São os olhos da NASA, por assim dizer, e facilmente localizaram a cratera a cerca de 400 quilómetros do ponto de destino da sonda. Estima-se que o buraco tenha dez metros de diâmetro e é a marca que aparece nas fotografias, uma vez que não aparecia na medição anterior.

A Rússia estará a perder a preponderância espacial de outros tempos?

Apesar destes insucessos, os russos não perdem a confiança. Mesmo que este último evento tenha sido um fracasso para a Rússia, não foi uma missão fácil. Por um lado, é complicado aterrar na Lua. Além disso, queriam fazer uma aterragem suave e outras sondas (como a japonesa) já se tinham despenhado recentemente. Por fim, os russos queriam aterrar no Polo Sul, o que é ainda mais complicado. No entanto, a Roscosmos identificou o que poderá ter corrido mal e esta é uma informação útil para correções.

A Índia deixou o mundo perplexo. Enquanto muitos observavam a Luna-25, a Índia colocava o seu selo na Lua. Em 2020, aprovaram o orçamento para começar a executar missões no satélite e, quando a Rússia ainda lamentava o fracasso da sua missão, a Índia coroou-se ao aterrar perto do Polo Sul.

O Chandrayaan-3 já está a fornecer dados, como a primeira medição de temperatura do Polo Sul lunar, e é claramente um grande passo para a nação, mas também para a humanidade, que pode dispor de dados anteriormente inacessíveis.