Quando a Samsung decidiu acabar com a linha Galaxy Note e apostar nos smartphones dobráveis, muitos previram o fim dos dois conceitos. Este smartphones mostravam a sua qualidade e utilidade e não deviam desaparecer. Agora, anos depois, o sucesso dos dobráveis é uma realidade e até já vendam mais que os Galaxy Note na Europa.

O sucesso dos smartphones dibráveis

A série Galaxy Note da Samsung viu chegar o seu fim em 2020, quando a empresa mudou o seu foco para os Galaxy Fold em 2019 e o Galaxy Z Flip em 2020. Essa pode ter sido uma jogada arriscada da marca na época, mas aparentemente terá sido acertada e valido a pena.

Com novos modelos de dobráveis a chegar todos os anos, a sua penetração no mercado é cada vez maior. Mesmo com preços muito mais elevados, os consumidores já entenderam a vantagem deste conceito e aderiram. Agora, a marca reconheceu o sucesso e como as vendas estão a evoluir de forma única.

Os nossos smartphones dobráveis ​​mais recentes estão a vender muito rapidamente. Na verdade, as vendas anuais dos nossos dispositivos dobráveis ​​excederam a série Note na Europa

As vendas já batem as dos Galaxy Note

Estas são palavras de Benjamin Braun, Diretor de Marketing da Samsung Europa, reveladas na conferência de imprensa da Samsung realizada na IFA Berlin. A Samsung apresentou dados de especialistas do setor que esperam que os dobráveis ​​​​da marca ultrapassem 10 milhões de vendas este ano - Z Fold5, o Z Flip5 e modelos mais antigos).

Os Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 foram colocados à venda em 38 países europeus no dia 11 de agosto. Desde esse momento, os dois modelos superaram as vendas iniciais da série Galaxy Note, em que os novos modelos também eram revelados em agosto.

Um futuro de sucesso da Samsung

Na verdade, a série Galaxy Note não estava com resultados tão positivos no final da sua vida útil e de comercialização. Esta série teve um arranque muito forte com os primeiros modelos a mostrar que esses eram smartphones que interessavam. Ainda assim, e para os dobráveis, este é um feito impressionante dado o seu volume de vendas.

Olhando especificamente para a geração de 2023, o Galaxy Z Flip5 é o dispositivo mais popular entre os europeus. As suas vendas superam as do Z Fold5 e tornam-no como a escolha dos consumidores no que toca aos smartphones dobráveis da Samsung.