Com a MIUI, a Xiaomi sempre teve uma aposta forte no campo da proteção e na segurança. Esse passo garante aos utilizadores uma camada de isolamento único e que os torna quase invulneráveis. Infelizmente, parece que agora estão a exceder-se, com a MIUI da Xiaomi a marcar o Telegram como app maliciosa.

Há já vários anos que a Xiaomi deu à MIUI a capacidade de avaliar e de bloquear a instalação de apps consideradas maliciosas. Esta é uma medida de segurança que foi bem-vinda, em especial nos cenários em que os utilizadores podem ser mais permissivos.

No entanto, e mesmo sendo uma funcionalidade útil, ao longo dos anos tem sido colocada em causa. A questão é o controlo que pode ser aplicado quer pela Xiaomi, quer por outras entidades e assim limitar o acesso dos utilizadores a app fidedignas e legítimas.

É, aparentemente, isso que acontece agora com o Telegram, com a MIUI a marcar a app como não sendo fidedigna. Os relatos vêm da China, onde os utilizadores se queixam agora de estarem impedidos de usar este serviço nos seus smartphones da Xiaomi, com a MIUI a negar a sua instalação e a removê-la silenciosamente.

Os relatos crescem, vindo de várias fontes e confirmam que efetivamente o Telegram está fora da lista das apps autorizadas. Ao tentar instalar, os utilizadores recebem apenas uma mensagem pouco clara e que revela a causa do bloqueio.

A app não passou na revisão de segurança da Xiaomi. Esta app é fraudulenta e usá-la pode levar a riscos como deduções fraudulentas ou consumo injustificado. Por motivos de segurança, é aconselhável ativar as medidas de segurança para garantir a segurança da app e protegê-lo contra apps arriscadas"

Não se sabe se esta será uma medida permanente ou se é uma decisão do governo local. A verdade é que o Telegram pode ser usado para alterar algumas configurações de rede e assim contornar de alguma censura que exista aplicada.