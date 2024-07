Samsung confirma que a sua IA nos smartphones Galaxy será gratuita até 2025

A Galaxy AI foi uma grande novidade para a Samsung, o que lhe permitiu aumentar as vendas do Galaxy S24 no primeiro trimestre do ano. A aposta é definitiva com as funções generativas de inteligência artificial e confirmou agora que continuarão a ser gratuitas em 2025.

A fabricante coreana mudou completamente de rumo relativamente ao Galaxy AI. Esta estava inicialmente apenas associada ao Galaxy S24 e apenas este iria aproveitar a tradução instantânea das conversas do WhatsApp ou o Circular para pesquisar. A verdade é que em apenas algumas semanas a Samsung anunciou que estas funções iriam chegar ao Galaxy S23 ou S22.

O mesmo aconteceu com a possibilidade de pagar por uma subscrição mensal do Galaxy AI, algo já falado algumas vezes antes. Agora, a empresa, revelou que as funções generativas de IA vão manter-se permaneceriam gratuitas ao longo de 2025.

O pagamento pelo Galaxy AI começaria em 2026, pelo que, no próximo ano, com a expectativa de novos avanços e novas experiências baseadas em IA, todas as funcionalidades estariam disponíveis sem pagamento. Ainda não se sabem preços e de que forma esta será disponibilizada aos utilizadores.

Corre o rumor de que a assinatura, em vez de se chamar Galaxy AI, se chamaria Galaxy AI+ em 2026. As atuais manter-se-iam nas funções do Galaxy AI que são conhecidas e seriam gratuitas sem qualquer custo extra. Ainda não se sabe se os próximos avanços importantes na IA poderão chegar de alguma forma através de uma subscrição.

São muitas as possibilidades anunciadas pela Google e pela OpenAI nos últimos meses, assim como a Microsoft com o Pilot. As duas primeiras são as que parecem fazer mais progressos para tornar as experiências ideais num telemóvel, seja um Pixel ou Galaxy.

Com o Galaxy Unpacked a acontecer dentro de dias, as expectativas crescem e espera-se que a Samsung consiga fazer algum progresso no Galaxy AI. Este será um ano muito importante para a empresa coreana, que lançará em breve um grande lista de dispositivos e acessórios.