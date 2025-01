WhatsApp volta a mudar! Fica mais simples gerir as mensagens recebidas

A equipa do WhatsApp voltou a focar-se em melhorar este serviço de mensagens da Meta. Ao longo do tempo esta tem sido uma constante e que os utilizadores agradecem. A mais recente novidade parece mudar novamente o WhatsApp, ao tornar mais simples gerir as mensagens recebidas e as conversas. Descubra o que está a caminho.

Após ter anunciado a chegada de novidades às mensagens, o WhatsApp está determinado a melhorar os filtros de conversas. Passou a incluir um contador para o utilizador saber rapidamente a quantidade de mensagens que ainda tem por ler.

Estes filtros de conversas foram outra das melhorias importantes da app de chat do ano passado. Ainda oferece a possibilidade de criar listas de contactos para os levar a estes filtros, e assim, quando ativados, no ecrã principal apenas os escolhidos são vistos.

Uma novidade onde o WhatsApp tem vindo a trabalhar há alguns meses e que se encarrega de mostrar a quantidade exata de mensagens não lidas de cada um dos filtros do chat. Ao lado do nome do filtro surge o número, como acontece em algumas camadas personalizadas do Android que indicam as mensagens que faltam ler no WhatsApp ou no próprio Telegram.

Até agora, a única forma de ver as mensagens não lidas era através do ecrã principal de conversas ou olhar para os filtros um a um para ver quais se mantêm. Uma experiência que pode ser bastante incómoda se o utilizador já se habituou a utilizar estes filtros para gerir melhor todas as mensagens que recebe diariamente.

E neste sentido, o WhatsApp pode ser avassalador devido ao grande número de mensagens recebidas de familiares, trabalho ou amigos. Esta novidade visa também oferecer uma melhoria significativa nesta gestão para os utilizadores que a utilizam como meio de comunicação com os seus clientes.

Esta novidade, segundo o WaBetaInfo, deverá chegar muito em breve, uma vez que foi descoberta pela primeira vez na versão beta para o Android 2.24.23.4. Agora expandida para mais utilizadores no novo 2.25.2.4, pelo que basta ter a aplicação atualizada com as últimas novidades da Google Play Store para gerir todas as mensagens recebidas como nunca.