Tesla está a mudar os motores da Cybertruck sem qualquer razão lógica apresentada

O modelo de gestão dos carros da Tesla tende a ser diferente do que o mercado tem normalmente. A marca altera as condições com que os utilizadores podem aceder aos seus carros elétricos, sejam antes ou depois da venda destes. Agora há uma mudança a caminho da Cybertruck que a tornará ainda melhor e de forma completamente gratuita.

Tesla está a mudar motores das Cybertruck

A Tesla está agora a atualizar o motor elétrico da Cybertruck com um motor mais “eficiente e fiável”. A empresa começou a contactar alguns dos primeiros proprietários da sua pickup para indicar que iriam mudar o seu sistema de transmissão elétrico.

Esta fabricante automóvel afirma que se trata de realizar uma análise das primeiras Cybertruck. Na próxima visita de assistência dos proprietários selecionados, a Tesla trocará gratuitamente um dos seus motores. Afirma que a nova unidade de propulsão “tem a eficiência e a fiabilidade melhoradas”.

A fabricante automóvel não especificou se é especificamente o motor da frente ou o motor traseiro que será substituído. Todos os Cybertrucks possuem atualmente pelo menos dois motores. Especifica que a atual unidade de propulsão não é perigosa de conduzir. Isto transparece a ideia de que esta nova versão atualizada é simplesmente uma versão mais refinada do motor elétrico.

Sem qualquer razão apresentada da pickup

As entregas do Cybertruck começaram no final do ano passado. Os fabricantes de automóveis lançam frequentemente novas versões de um programa de veículos num novo ano do modelo, mas a Tesla prefere implementar mudanças sempre que estas estiverem prontas para entrar em produção.

Este caso ainda tem muita informação pode ser revelada. Poderá ser algo tão simples como a Tesla ter encontrado uma otimização através da análise das primeiras unidades da Cybertruck. Assim, e agora, a fabricante automóvel recolhe alguns dos seus primeiros motores para ver se consegue encontrar mais otimizações.

No entanto, também pode ser que a Tesla encontre um problema com o sistema de transmissão existente, e este é um início suave do programa de modernização. Dito isto, embora a Tesla faça muitos testes internos, a abricante automóvel costuma lançar veículos incompletos e atualizá-los após o lançamento. Por exemplo, a Cybertruck nem sequer possui todas as características finais com que foi anunciada.