GPU do Snapdragon 8 Gen 3 é quase 60% mais rápida do que a do Apple A17 Pro

A Apple apresentou recentemente os seus novos iPhone 15 e, para além disso, todos os novos componentes que integram a mais recente máquina. Entre eles, está o novo e poderoso SoC A17 Bionic. Mas os últimos dados mostram que a placa gráfica do Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm consegue ser quase 60% mais rápida do que o A17 Pro.

GPU do A17 Pro abaixo da do Snapdragon 8 Gen 3

Como sabemos, os chips da Qualcomm são autênticas máquinas integradas nos smartphones Android. O modelo da geração anterior, Snapdragon 8 Gen 2 já é considerado um monstruoso SoC e o novo Snapdragon 8 Gen 3 promete uma melhoria da GPU Adreno 750 a rondar os 48% face ao seu antecessor.

Mas, para além da comparação entre as gerações deste chip, os dados recentes mostram o poder do novo SoC da Qualcomm em relação ao também novo SoC da Apple. Em concreto, parece que o chip para Android traz um desempenho em determinados aspetos que o atual topo de gama da marca da maçã não consegue acompanhar.

Na imagem acima, de informações divulgadas por vias não oficiais, vemos o desempenho da GPU do Snapdragon 8 Gen 3 no Geekbench 6 Vulkan, onde conseguiu um resultado de 15.434 pontos. Portanto, não será difícil deduzir que a gráfica Adreno 750 será extremamente poderosa, pois trata-se então de uma melhoria de 48% na GPU e 49% no CPU face ao Snapdragon 8 Gen 2, que conseguiu obter 10.447 pontos no mesmo teste.

E embora no que respeite à comparação com o processador do A17 Pro, o novo SoC da Qualcomm possa estar um pouco atrás, feitas as contas é quanto ao poder da placa gráfica que parece surpreender. Até porque se já os gráficos do anterior Snapdragon 8 Gen 2 já superavam o A17 Pro, agora o novo chip da Qualcomm ainda mais destaca essa diferença. Nesse sentido, estima-se que a GPU do 8 Gen 3 possa ser cerca de 50% a 60% mais rápida do que a do mais recente SoC da Apple.