Sabe quais são os telemóveis mais vendidos da história? Esta lista vai supreendê-lo

Muito antes dos smartphones surgirem, já os telemóveis estavam no mercado a ajudar os utilizadores a comunicar em mobilidade. Estes ocupam um lugar importante na história e alguns são verdadeiros clássicos. Uma análise recente veio mostrar quais os 15 telemóveis mais vendidos da história. Descubra quais são!

Quais os telemóveis mais vendidos de todos os tempos?

Com estes mercados a lutarem para se destacaram há já mitos anos, é hora de eleger os telemóveis mais vendidos da história. Aqui colocamos lado a lado os modelos mais tradicionais e os mais recentes a chegar ao mercado. A lista é longa e o vencedor certamente não era esperado.

Os dados revelam que em 2021, o mundo tinha 7,1 mil milhões de utilizadores de telemóveis, cerca de 90% da população global. Os telemóveis são hoje uma das peças de tecnologia mais omnipresentes da humanidade, e esses dispositivos modernos e elegantes estão muito longe dos seus antecessores, robustos e muito resistentes.

Com dados da Wikipédia, do Yahoo Finance e outras fontes, foi possível traçar uma lista da venda dos telemóveis que tiveram sucesso absoluto. No topo da lista dos telemóveis mais vendidos de sempre está o muito conhecido Nokia 1100, registando mais de 250 milhões de vendas em seis anos, antes de ser descontinuado em 2009.

Os smartphones também estão presentes nesta lista

Apesar de existir ao mesmo tempo que os primeiros smartphones (o Nokia E-series primeiro e depois o iPhone), o Nokia 1100 vingou. O preço do 1100, o foco nas funcionalidades básicas e o tamanho tornaram-no um dos telemóveis favorito nos países em desenvolvimento.

Em segundo lugar, outra variante da mesma linha, o Nokia 1110, vendeu 248 milhões de unidades. Em terceiro lugar está o iPhone 6 e o 6 Plus, com 222 milhões de unidades combinadas. Os seus ecrãs de 4,7 e 5,5 polegadas inauguraram a era dos smartphones de ecrã grande e continuam a ser os iPhones mais vendidos da Apple e os smartphones mais vendidos de todos os tempos.

As próximas 17 posições dos telemóveis mais vendidos estão divididas entre os Nokia e os iPhones. Apenas o Samsung E1100 (11º classificado) e o Motorola Razr V3 (17º classificado) conseguindo quebrar o este monopólio.

Mais vendidos de 2022 Vendas de 2022 Mais vendidos de 2023 Vendas de 2023 iPhone 13 55 milhões iPhone 14 Pro Max 31 milhões Galaxy A13 35 milhões iPhone 14 26 milhões iPhone 13 Pro Max 29 milhões iPhone 14 Pro 24 milhões iPhone 14 Pro Max 23 milhões iPhone 13 22 milhões iPhone 11 21 milhões Galaxy A14 20 milhões iPhone 13 Pro 19 milhões Galaxy A14 5G 14 milhões iPhone 14 Pro 18 milhões Galaxy A54 5G 14 milhões Galaxy A03 Core 18 milhões Galaxy S23 Ultra 13 milhões iPhone 14 17 milhões Galaxy A04e 11 milhões Galaxy A03 16 milhões Redmi 12C 11 milhões

Fonte: Dados compartilhados pela Omdia. Observação: os números de 2023 são atuais até o terceiro trimestre de 2023.

O iPhone não vence, mas fica muito bem classificado

Em 2009, as vendas do iPhone contribuíram com cerca de 25% para as receitas da empresa. Em 2023, metade da receita de 383 mil milhões da Apple veio dos seus telefones. O iPhone domina permanentemente a lista dos 10 telefones mais vendidos todos os anos.

No entanto, os números de vendas da Samsung também não são exatamente medíocres. Embora os modelos de negócios das duas empresas sejam diferentes, os seus principais equipamentos são normalmente colocados um contra o outro. A Samsung vence na duração da bateria e opções da gama média e baixa, e a Apple vence em otimização e segurança.

Embora a Apple domine o mercado de smartphones dos EUA (52% de participação de mercado), a Samsung supera a concorrente globalmente, com uma participação de mercado de 22%, em comparação com os 19% da Apple.