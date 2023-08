Com a sua massificação, é inevitável que a IA e todas as suas capacidades cheguem a apps como o WhatsApp. Esta será uma ajuda essencial, que pode ser usada em várias frentes. As primeiras experiências acontecem agora, com o WhatsApp a conseguir criar stickers personalizados com recurso à IA da Meta.

WhatsApp já usa a IA da Meta

As experiências que temos visto acontecerem no WhatsApp focam-se em áreas como a sua interface ou associadas à segurança dos utilizadores. São testes que acontecem de forma controlada e que apenas alguns utilizadores, da versão beta, têm acesso para garantir a sua qualidade.

Um desses testes está agora a ser realizado, mas dedicado a uma área que se espera que seja parte do futuro do WhatsApp. Falamos da IA e do que esta conseguirá criar, quer seja nas conversas, na gestão ou simplesmente nas imagens e stickers que podemos partilhar.

O que foi encontrado na mais recente versão Android desta app mostra isso mesmo. Temos agora a possibilidade de usar a IA para criar os stickers que o utilizador pretende, personalizados e dedicados, fugindo assim do que é padrão e está acessível aos restantes utilizadores.

Stickers personalizados rapidamente

Esta nova capacidade está acessível ainda de forma limitada e apenas para alguns dos utilizadores do programa beta do WhatsApp. Será usada através da simples descrição do pretendido para os stickers, sendo que depois a IA devolve algumas propostas, que o utilizador irá escolher.

Estes stickers são gerados usando uma tecnologia segura oferecida pela Meta. O utilizador controlará sempre a sua apresentação e poderá reportar os que considerar inapropriados. Além disso, o que a AI criar será facilmente reconhecível. Isso significa que o destinatário pode detetar estas propostas.

Este é um passo importante que abre as portas do WhatsApp para a IA, neste caso apenas para algo simples como os stickers. E certamente que veremos muito mais a ser adaptado para usar esta tecnologia e o que ela consegue oferecer.