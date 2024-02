É o fim da Nokia! HMD está a avançar com a sua marca nos smartphones

Não tem sido simples o percurso da Nokia no mercado dos smartphones. Esta empresa já foi detida pela Microsoft, tendo depois passado para as mãos da HMD, Agora, a Nokia volta a ter problemas e deverá desaparecer. A HMD revelou que abandonará a marca e começar a lançar smartphones em nome próprio.

Será o adeus definitivo da Nokia ao mercado?

A HMD (Human Mobile Devices) está num processo de mudança que levará a alterações muito grandes na sua estrutura. A mais significativa das alterações parece ser mesmo o fim da sua relação com o Nokia, marca que tem na sua posse desde que a Microsoft a libertou, também quando ditou o fim dos seus smartphones.

Esta tem sido a marca com que a HMD coloca as suas propostas no mercado e com que cativa os utilizadores. Isso agora parece finalmente ir mudar, com o cair desta que é uma das mais icónicas marcas que estão no mercado, com todo o seu historial associado, quer em nome próprio, quer depois sustentada por outras marcas.

HMD vai lançar-se com a marca própria

Esta novidade foi partilhada pela HMD, que também está a divulgando o seu próximo portfólio de dispositivos. Isso incluirá smartphones, tablets e earphones, com vários rumores a sugerirem que será possível poderemos ver os primeiros smartphones da marca no MWC Barcelona, ​​que acontecerá de 26 a 29 de fevereiro.

A HMD tem planos para colocar no mercado novos telefones resistentes, divertidos, seguros, rápidos e acessíveis. Além disso, a marca afirma que a empresa finlandesa é a “criadora dos telefones Nokia”, o que pode implicar que ainda vão surgir em breve alguns feature phones da marca Nokia.

A marca vai simplesmente desaparecer?

É justamente nesta mudança que estão as maiores dúvidas e incertezas. A HMD quer se libertar das parcerias e investir na sua marca própria, mas tem todo o histórico da Nokia presente e associada à marca. Para a maioria será uma verdadeira desconhecida que acaba de chegar ao mercado.

Igualmente importante ainda é saber o que a acontecerá à marca Nokia. Eventualmente irá desaparecer do mercado e limitar-se a lançar apenas alguns modelos de telefones simples e práticos, com um eventual regresso do Nokia 3310, agora com capacidades 5G.