A Xiaomi quer mudar o panorama dos smartphones e outros dispositivos móveis com o HyperOS. Esta é uma novidade que a marca preparou como o seu novo sistema operativo, trazendo assim muitas melhorias. Agora que está apresentado, é hora de o conhecer melhor e descobrir que equipamentos vão receber já o HyperOS da Xiaomi? Veja a lista completa.

A Xiaomi colocou o patamar num valor muito elevado quando revelou o HyperOS. Segue o que a Huawei fez, por exemplo, e quer assumir o controlo do sistema operativo que os seus equipamentos, dependendo de si apenas e do que os seus técnicos conseguirem retirar o AOSP (Android Open Source Project).

Apresentado oficialmente na passada semana, têm surgido mais informações sobre como o HyperOS funcionará e que equipamentos o vão poder usar. É certo que será o Xiaomi 14 a revelar esta novidade, mas em breve será aberta a muitos mais equipamentos.

We will start our international rollout of #XiaomiHyperOS in the first quarter of 2024! https://t.co/GkTHwI1Mw6