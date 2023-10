Starlink vai fornecer conectividade em Gaza através de entidades humanitárias, diz Musk

Estamos em tempos de guerra e desta vez o conflito entre Israel e o Hamas está a tomar proporções extremamente delicadas e graves. Naturalmente que, nestes cenários, as telecomunicações ficam comprometidas. Mas agora Elon Musk garante que a Starlink vai fornecer conectividade através de entidades humanitárias.

Musk quer que a Starlink foeneça conectividade a Gaza

De acordo com as mais recentes informações da Reuters, Elon Musk disse neste sábado (28) que o serviço Starlink, da sua empresa SpaceX, vai apoiar pontos de comunicação em Gaza através de "organizações de ajuda reconhecidas internacionalmente".

A informação foi publicada pelo executivo na sua conta da rede social X (que também é sua), onde Musk disse que não estava ainda claro quem tem autoridade para as ligações terrestres em Gaza, apesar de se saber que "nenhum terminal solicitou uma ligação naquela área".

Do que se sabe, um apagão que afetou os telefones e a Internet isolou as pessoas na Faixa de Gaza do resto do mundo, tornando as comunicações para familiares, ambulâncias, colegas, entre outros, praticamente impossíveis de realizar. Ao mesmo tempo, Israel aumentava o seu ataque por via aérea e terrestre.

Por sua vez, as organizações humanitárias internacionais adiantaram que o apagão, que teve início na noite da passada sexta-feira (27), agravou uma situação que já era delicada e desesperada, uma vez que impediu a realização de operações de salvamento de vidas e também impediu o contacto do pessoal que se encontra no terreno.

Também no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Elon Musk disponibilizou o seu serviço Starlink para promover as comunicações no país ucraniano.