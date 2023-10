O conflito escalou para uma nova etapa e Israel intensificou os bombardeamentos na Faixa de Gaza. Nesta noite de ataques, os serviços de Internet e de comunicações móveis caíam no território palestiniano.

Comunicações mostram ao mundo os ataques em direto

Uma série de grandes explosões iluminou o céu sobre a cidade de Gaza após o cair da noite de sexta para sábado. Vários relatos afirmaram que o norte de Gaza estava a ser bombardeado por ataques aéreos e artilharia.

As organizações no terreno, como o Crescente Vermelho Palestiniano, referirem ter perdido completamente o contacto com a sua sala de operações em Gaza e com todas as suas equipas que operam no terreno.

O porta-voz militar israelita Daniel Hagari afirmou que Israel aumentou os ataques aéreos "de uma forma muito significativa" e que as forças terrestres estavam a "expandir a sua atividade" em Gaza.

Hagari disse aos residentes da cidade de Gaza para se deslocarem para sul na sexta-feira à noite, enquanto os ataques se intensificavam. Segundo é referido, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas. Nessa altura, os bombardeamentos por ar, mar e terra foram, de acordo com o Governo do Hamas, "os mais violentos desde o início da guerra", em 7 de outubro.

Segundo dois grupos de defesa dos direitos humanos, o corte total das telecomunicações e da internet na Faixa de Gaza, sujeita a uma iminente invasão terrestre israelita, pode "servir para ocultar atrocidades em massa".

Este apagão de informação pode servir para ocultar atrocidades em massa e contribuir para a impunidade das violações dos direitos humanos.

Referiu num comunicado, Deborah Brown, responsável da organização não governamental (ONG) Human Rights Watch.

Será ainda mais difícil obter informações e provas essenciais sobre as violações dos direitos humanos e crimes de guerra cometidos contra civis palestinianos em Gaza, e ouvir diretamente aqueles que sofrem essas violações.

Disse também a Amnistia Internacional.

O primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Shtayé, também denunciou na sexta-feira o corte total da internet na Faixa de Gaza como uma tentativa de Israel para “obscurecer” o que se passa no enclave palestiniano, controlado pelo movimento islamita Hamas.

São vários os ataques cirúrgicos à rede de comunicações, conforme refere a empresa palestina de telecomunicações Paltel, que confirmou o “corte completo” dos serviços de internet, telemóvel e comunicações em Gaza, devido aos intensos bombardeamentos ao enclave.

Destruição da Internet em Gaza está completa

Há mais de três semanas que Gaza enfrenta um apagão quase total da Internet. Os cabos, torres de celular e infraestrutura necessários para manter as pessoas on-line foram danificados ou destruídos quando Israel lançou milhares de mísseis em resposta ao ataque do Hamas a Israel e à tomada de centenas de reféns no ataque de 7 de outubro.

Antes deste último apagão, a conectividade com a Internet existia, mas era “extremamente lenta e limitada”, diz Fatafta do Access Now. As pessoas de Gaza com quem conversou disseram que pode levar um dia para carregar e enviar algumas fotos.

Eles têm que enviar cerca de 20 mensagens para que uma delas seja enviada. Estão desesperadamente – especialmente para os moradores de Gaza que vivem fora – a tentar contactar as suas famílias.

Refere Fatafta.

Rene Wilhelm, engenheiro de I&D da organização sem fins lucrativos de infraestruturas da Internet Ripe Network Coordination Center, afirma, com base numa análise efetuada dos dados de encaminhamento da Internet recolhidos, 11 redes palestinianas, que podem funcionar tanto na Cisjordânia como na Faixa de Gaza, começaram a sofrer perturbações a partir do dia do ataque a Israel.

Oito destas redes deixaram de ser visíveis na Internet global a partir de 23 de outubro. Antes do último apagão, havia cerca de 15% de conetividade normal, de acordo com dados do projeto de deteção e análise de interrupções na Internet da Georgia Tech. Este número caiu para cerca de 7% à medida que os relatórios sobre o apagão começaram a circular.

As autoridades israelitas têm afirmado sistematicamente que estão a visar os militantes do Hamas em Gaza, e não os civis, enquanto respondem aos ataques do Hamas. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel não respondeu às perguntas sobre as interrupções da Internet em Gaza.