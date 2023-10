Mesmo com os smartphones a terem já armazenamentos que chegam ao terabyte de espaço, há sempre quem necessite de mais. Os serviços Cloud dão aqui uma ajuda importante, ainda que tenham de ser pagos. A Samsung traz agora a solução e oferece armazenamento ilimitado na cloud para smartphones, mas há uma condição.

Tal como outras fabricantes, a Samsung também oferece aos utilizadores dos seus smartphones um serviço Cloud. Este permite guardar os ficheiros dos utilizadores, mas está compreensivelmente longa de outras ofertas que estão acessíveis a todos.

Agora, a gigante dos smartphones resolveu abrir o seu espaço cloud e oferecer armazenamento ilimitado para os seus otimizadores. A grande limitação neste caso é que os ficheiros apenas vão ficar armazenados por 30 dias no serviço cloud da Samsung, sendo depois eliminados de forma automática.

Este modo temporário tem uma função bem específica por parte da Samsung. A empresa quer ajudar os utilizadores a mudar de equipamento ou permitir que estes possam ser reparados sem os utilizadores terem de se preocupar com o que fazer aos ficheiros presentes ou com cópias de segurança.

No caso das reparações, a Samsung pede sempre aos utilizadores que eliminem os ficheiros dos seus smartphones e que reponham o sistema operativo. Assim, tudo fica ainda mais simples, por haver um serviço para os ficheiros dos equipamentos da marca, mesmo que tenham a quota excedida.

Devem ter em atenção que apenas certos ficheiros e dados vão poder ser armazenados nesta cópia de segurança temporária. Apenas os contactos, mensagens da app dedicada, o histórico das conversas do WhatsApp e outros serviços ou o conteúdo da pasta segura. O tamanho máximo de cada ficheiro individual é no máximo de 100 GB.

Com 15 GB de espaço garantido a cada utilizador, a Samsung oferece assim um extra para auxiliar os utilizadores em momentos chave. Com a possibilidade de armazenar temporariamente os ficheiros, ficam mais simples os processos de reparação, com as cópias de segurança garantidas.