O novo esquema de cores do Google Maps vai chegar a outras apps

A mudança que a Google trouxe às cores que usa no Maps não foi bem recebida. Muitos utilizadores preferem a combinação usada antes e mostraram o seu descontentamento veementemente. Agora a Google dá mais um passo e passará a usar este novo esquema de cores em outras apps.

A Google está a trazer o seu novo esquema de cores e estilo de mapa padrão para aplicações de terceiros que utilizam a Plataforma Google Maps. A gigante das pesquisas iniciou a transição em maio de 2024 e continuará até 18 de março de 2025. Este esquema de cores atualizado começou a aparecer no ano passado e é agora o padrão.

Entre as várias mudanças, substituiu as estradas amarelas por cinzento e usou azul-petróleo em vez de azul para representar os corpos de água. Embora o novo estilo possa parecer “mais frio, menos preciso e menos humano”, melhorou a usabilidade e a legibilidade do Maps.

Num novo documento de suporte, a Google discutiu o calendário de lançamento de diferentes ferramentas, como os SDKs do Google Maps para Android e iOS, que já foram atualizados. Nos próximos meses, a Google irá atualizar outros, como o Navigation SDK, o Maps Static API e o Maps Embed API.

Entre maio de 2024 e 18 de março de 2025, a Plataforma Google Maps irá atualizar o estilo de mapa padrão para as seguintes APIs e SDKs. Para confirmar a compatibilidade com a sua experiência com mapas, pode optar por atualizar para o novo estilo de mapa mais cedo, dependendo do produto que utiliza.

Os programadores que usam IDs de mapa nas suas aplicações podem atualizar para a versão mais recente do estilo de mapa baseado na cloud. Aqueles que não utilizam IDs de mapas terão de atualizar o respetivo SDK ou API manualmente. Aqueles que optarem pelo novo estilo de mapa terão alguns meses para mudar de ideias, uma vez que a Google não lhes permitirá desistir após 18 de março de 2025.

A 18 de março de 2025, o estilo de mapa padrão será atualizado para a versão mais recente, com uma nova paleta de cores, experiências de mapa melhoradas e melhor usabilidade.

No entanto, mesmo com o novo estilo, a Google permitirá aos programadores “criar estilos de mapas personalizados que se assemelham aos estilos de mapas padrão atuais”. Com as novas alterações em vigor, é evidente que as novas cores do Google Maps vieram para ficar, quer se queira, quer não.

Depois de todo o descontentamento que esta mudança trouxe, a Google parece mesmo apostada em mantê-la como o seu novo padrão. Todos os utilizadores que procuravam alternativas para fugir a esta alteração vão em breve tê-la presente em mais apps e mais serviços, sem poder alterar.