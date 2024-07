Candidaturas ao Ensino Superior: primeira fase está a chegar…

Julho é por norma um mês de importantes decisões nas vidas dos mais novos. Sim, falamos do acesso ao Ensino Superior que, normalmente é planeado pelos estudantes durante os anos que frequentam o secundário. A primeira fase está a chegar... saibam o que precisam de saber.

É já a partir de 22 de julho que abre a primeira fase de candidaturas ao Ensino Superior. Toda a informação está disponível no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), mas deixamos aqui um pequeno resumo.

Datas das fases de acesso ao Ensino Superior

Como é normal, haverá três fases de acesso ao Ensino Superior. Estas são as datas para 2024/2025:

1.ª fase De 22 de julho a 5 de agosto Resultados divulgados a 25 de agosto Matrículas de 26 a 29 de agosto

2.ª fase De 26 de agosto a 4 de setembro Resultados divulgados a 15 de setembro Matrículas de 16 a 18 de setembro

3.ª fase De 21 a 24 de setembro Resultados divulgados a 30 de setembro Matrículas de 30 de setembro a 2 de outubro



As candidaturas são feitas online, através do portal da Direção-Geral do Ensino Superior. No que diz respeito às Bolsas há algumas novidades que podem ser consultadas no documento "Tens Futuro em Portugal - Medidas para a Juventude". Destaque para o

Alargamento dos rendimentos que os trabalhadores-estudantes podem auferir sem perder o direito à bolsa, estabelecendo como máximo 14 salários mínimos por ano

Um apoio ao alojamento para os estudantes deslocados sem bolsa, correspondente a 50% do valor do complemento atribuído a bolseiros

Alargamento da atribuição de bolsas aos estudantes dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que cumpram com os critérios exigidos

Atualização dos valores limites dos complementos de alojamento face ao ano letivo anterior, em linha com a evolução do Indexante de Apoios Sociais

Direção-Geral do Ensino Superior