Estas foram as 10 maiores falhas da Internet em 2024

Pela sua dimensão, a Internet não é um espaço completamente seguro - daí que a cibersegurança seja cada vez mais importante - e, muito menos, livre de falhas, que paralisam verdadeiramente serviços. Estas foram as 10 maiores falhas da Internet deste ano.

Seja um site popular, uma rede social ou um serviço online, o desespero relativamente ao offline é coletivo. Por isso, a empresa de inteligência de rede Ookla analisou os dados do Downdetector dos três primeiros trimestres de 2024, por forma a identificar as maiores falhas que a Internet registou este ano.

Com base nos dados que a Ookla reuniu, estas foram as 10 maiores interrupções do mundo em 2024:

De ressalvar que esta análise não é uma ciência exata, pois as classificações consideram apenas o número de relatórios de utilizadores no Downdetector durante a interrupção de uma determinada plataforma ou serviço.

Aliás, ainda que não tenha sido especialmente longa, a grande falha do Facebook, no dia 5 de março, afetou mais pessoas do que qualquer outra em 2024. De facto, algumas das falhas enumeradas pela Ookla afetaram um conjunto de utilizadores ou utilizadores em regiões específicas, mas a falha da Meta atingiu toda a gente de uma só vez, razão pela qual recebeu tanta atenção.

A segunda maior falha global pode ser a mais memorável. Embora a CrowdStrike não seja um serviço em que a maioria das pessoas pense, recebemos quase cinco milhões de relatórios de serviços que dependem dele (ou que dependem da Microsoft, que depende da Crowdstrike), incluindo serviços de emergência, companhias aéreas e aplicações de partilha de boleias, quando uma atualização de software de rotina correu mal a 19 de julho.

Partilhou a Ookla.