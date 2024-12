Arábia Saudita inaugura o mais longo sistema de metro sem condutor do mundo

A Arábia Saudita quer ser um país futurista e tem apresentado ideias que levam o mundo a assumir que o é, de facto. Agora, as autoridades inauguraram um enorme sistema de metro sem condutor, aclamado como o mais longo do mundo.

Com um comprimento total de 176 km, o metro de Riade começou a funcionar a 1 de dezembro, com a abertura de três das suas linhas (outra linha será inaugurada em janeiro e duas outras seguir-se-ão pouco depois).

Este novo sistema liga os principais distritos, centros de negócios e marcos culturais da capital da Arábia Saudita.

Por prever-se uma capacidade de 3,6 milhões de passageiros diários quando estiver totalmente concluída, espera-se que a rede de comboios reduza significativamente o tráfego rodoviário em Riade e, consequentemente, reduza as emissões de CO2 em cerca de 12,5 milhões de toneladas.

A rede de metro conta com um total de 85 estações. A mais notável de todas é a de King Abdullah Financial District (KAFD), da Zaha Hadid Architect.

Esta apresenta uma disposição cuidadosamente calculada, com o objetivo de facilitar a navegação dos passageiros, e o seu exterior é composto por uma atraente forma curvilínea em treliça, concebida para atenuar o forte calor do verão na capital saudita.

Um total de 69 comboios Alstom Metropolis e 47 comboios Innovia Metro - todos elétricos - estão a ser utilizados para a deslocação das pessoas.

Os comboios estão divididos em três classes: primeira, familiar e individual, e incluem assentos ergonómicos, iluminação LED, ar condicionado e um sistema de informação aos passageiros.

Conforme mencionado, são também automatizados e foram utilizados como parte de sistemas de trânsito sem condutor em Budapeste, Hungria, Sydney, Austrália, e Taipei, Taiwan.

Os comboios não têm condutor. Os movimentos dos comboios são protegidos por um sistema de sinalização de última geração que controla a velocidade dos comboios, garantindo operações suaves e seguras, incluindo a abertura automática das portas dos comboios.

As estações, totalmente climatizadas, estão equipadas com portas de ecrã nas plataformas, impedindo também o acesso de pessoas à via. Os comboios estão equipados com um sistema avançado de informação aos passageiros que lhes fornece informações em tempo real através de ecrãs e altifalantes a bordo do comboio e nas plataformas das estações.