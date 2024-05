Ainda se lembra do ICQ? Vai fechar, 28 anos depois do seu lançamento

Quando a Internet se tornou realmente popular e acessível, muitos serviços começaram a florescer rapidamente. Entre estes estava o ICQ, uma proposta de serviço de mensagens que rapidamente conquistou um lugar de destaque entre os internautas. O ICQ está agora a trazer uma má notícia, revelando que terminará no dia 26 de junho, quando estava quase a fazer 28 anos.

O ICQ chega ao fim em breve

Para muitos, o ICQ poderá não dizer muito, mas todos os que usam a Internet desde os seus primórdios. Este serviço de mensagens cativou a grande maioria dos utilizadores e rapidamente cresceu para se tornar quase essencial para todos os que precisavam comunicar na Internet com os seus amigos.

Este serviço, que quase dominou os utilizadores dada a sua dimensão, acabou por crescer e melhorar nas funcionalidades que tinha disponíveis. É precisamente este que agora tem uma notícia menos boa para dar aos utilizadores. Será no dia 26 de junho que o seu fim será efetivado, terminado assim a sua existência.

Mais um clássico que vai fechar

O ICQ foi revelado em novembro de 1996 pela Mirabilis, com sede em Israel. Um dos cofundadores da empresa, Yair Goldfinger, afirmou em 2023 que ele e dois amigos desenvolveram a ideia do ICQ (que supostamente significa "I Seek You) em cerca de dois meses. O pai de Goldfinger decidiu investir algumas centenas de milhares de dólares no grupo.

Não demorou muito para o ICQ começar a tornar-se numa app popular para PC. Após ser lançado gratuitamente em novembro de 1996, o ICQ tinha 850 mil utilizadores em maio de 1997 e, em abril de 1998, a sua base de utilizadores havia crescido para nove milhões, dos quais 2,5 milhões o usavam diariamente.

É fácil perceber por quê. O ICQ concentrava-se em conversas individuais, em vez de conversas de grupos, que era possível encontrar em serviços como AOL ou mesmo no IRC. O ICQ certamente influenciou outros serviços de conversas e mensagens como o AIM, lançado cerca de seis meses depois do ICQ,

Serviço de mensagens que mudou a Internet

Na verdade, a AOL, proprietária do AIM, acabou por adquirir a Mirabilis e o ICQ em junho de 1998 por 287 milhões de dólares. Houve ainda o pagamento adicional de 120 milhões de dólares se determinadas metas fossem cumpridas. Em 2001, o ICQ atingiu o pico de 100 milhões de utilizadores registados.

À medida que surgiram outros serviços e as redes sociais, muitos utilizadores abandonaram o ICQ. Com o seu fim, marcado para 26 de junho, chega ao fim mais um clássico da Internet, 28 anos após ter sido lançado e de ter revolucionado como comunicamos na maior rede de computadores do planeta.