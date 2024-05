Tesla em piloto automático quase se mete debaixo de um comboio (vídeo)

Não há dúvidas que a tecnologia da Tesla é das mais avançadas e obrigou a indústria automóvel a pensar o futuro de outra perspetiva, onde os elétricos e a condução autónoma são vetores incontornáveis. No entanto, os condutores, atualmente, já confiam demais na tecnologia de "condução autónoma" proposta pela marca. Este caso que mostramos hoje é mais um exemplo claro dessa demasiada confiança. Poderia ter acabado numa fatalidade.

Condutor desviou-se a tempo, mas o Tesla ignora completamente o comboio

Um proprietário de um Tesla tem sorte em estar vivo depois de o seu Model 3 ter tentado embater num comboio em sentido contrário - pela segunda vez. Craig Doty II publicou recentemente um vídeo do seu acidente num fórum de fãs da Tesla, e as imagens chegaram à Internet e tornaram-se mais uma dor de cabeça para o fabricante de veículos elétricos, que enfrenta já alguns problemas com os seus carros.

Embora Doty tenha assumido o controlo do veículo a tempo de evitar o desastre, muitos perguntam como é que a tecnologia de condução autónoma da Tesla não percebeu que era uma passagem de nível ativa.

De acordo com Doty, ele tinha o Model 3 há apenas alguns meses quando começou a notar a incapacidade do sistema do carro em reconhecer comboios. Anteriormente, teve de intervir no mesmo cruzamento ferroviário quando o seu veículo estava no modo FSD (Full Self-Driving), que é o sistema de condução autónoma mais capaz da Tesla.

Nessa altura, presumiu que o problema se devia ao facto de o carro ter vindo da direção oposta numa curva apertada. O recente quase acidente foi uma aproximação a direito, e também com o sistema FSD ativo.

O vídeo abaixo mostra que existia nevoeiro, mas as luzes intermitentes do cruzamento foram visíveis a vários segundos antes da passagem do comboio. Mesmo o vídeo da Tesla mostra o comboio a emergir do nevoeiro cinco segundos antes de Doty se desviar da estrada.

O carro sofreu danos moderados devido à barreira do cruzamento. Um agente da autoridade citou-o por “falta de controlo” do veículo, mas um juiz anulou a multa de 175 dólares na condição de Doty ou o seu seguro pagarem a reparação a barreira da passagem férrea.

Doty não atribui toda a culpa à Tesla, no entanto.

Eu era o único que estava no carro. Eu era o único carro no acidente. Por isso, sim, a culpa foi minha, tinha de ser. Mas eu sinto que foi mais que o maldito carro não reconheceu o comboio.

Disse Doty à NBC.

Todos os veículos Tesla vêm com o Autopilot, que pode manter a velocidade e a posição da faixa nas rodovias. O FSD é uma atualização atualmente vendida por 8.000 dólares (já custou 12.000 dólares). O CEO Elon Musk tem afirmado ao longo dos anos que o FSD é (ou será em breve) capaz de conduzir sozinho. Estas afirmações e o nome do produto atraíram a atenção das entidades reguladoras.

A Tesla foi forçada a efetuar uma série de ajustes depois de ter lançado características "perigosas" no sistema FSD. Um relatório da National Highway Traffic Safety Administration chamou a atenção para a tecnologia de condução autónoma da Tesla devido ao fraco envolvimento do condutor e à tendência para embater em veículos de emergência - sim, veículos com luzes intermitentes, não muito diferentes de uma passagem de nível.

À medida que a Tesla foi aumentando as suas funcionalidades de condução autónoma, também foi retirando sensores dos carros. A empresa removeu o radar e os sistemas ultra-sónicos, com o objetivo de utilizar apenas câmaras para o sistema de visão por computador que orienta o Autopilot e o FSD.

Alguns utilizadores questionam-se se, com a tecnologia antes usada, o carro teria visto os imponentes vagões de comboio em aço a passar.