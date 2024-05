Questão: considera que o novo Recall da Microsoft é muito invasivo?

Há uns dias, conhecemos uma novidade da Microsoft para o Windows que pode ter chocado os mais sensíveis. Chama-se Recall e promete lembrar-se de tudo o que o utilizador fez no PC. Na questão desta semana, queremos saber se considera este novo recurso muito invasivo. Participe!

Considera que o novo Recall da Microsoft é muito invasivo?

Recentemente, a Microsoft lançou uma série de novidades promovidas pela Inteligência Artificial (IA). De entre elas, destacou-se o recurso Recall, que permite pesquisar certeiramente qualquer coisa que os utilizadores tenham feito no seu PC Copilot+.

Segundo a empresa, a ideia é que o Recall recorra à IA para "repescar" qualquer coisa que o utilizador tenha feito no computador, podendo recuperar separadores no browser de até semanas atrás ou encontrar uma mensagem específica enviada no Discord. Isto é possível, pois o Windows faz screenshots do ecrã, constantemente.

Este recurso foi introduzido como impressionante. Para Satya Nadella, diretor-executivo da Microsoft, o novo Recall é uma espécie de "memória fotográfica", conforme partilhou numa entrevista. Para Elon Musk, contudo, trata-se de um "episódio de Black Mirror".

Assim, diga-nos se considera que o novo Recall da Microsoft é muito invasivo. Pode votar a partir da sondagem que deixamos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Considera que o novo Recall da Microsoft é muito invasivo? Sim

Não Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

