Project Aion: projeto secreto da Microsoft onde Copilot substitui menu Iniciar

A Microsoft há muito que comercializa o Copilot como um assistente do Windows. Um vídeo interno foi divulgado e revela o Project Aion. É um sistema operativo onde a IA substitui o menu Iniciar. Do qu é visto, o Copilot não aparece num canto do ambiente de trabalho. Torna-se o próprio ambiente, absorvendo a barra de tarefas e três décadas de ideias pré-concebidas.

Project Aion: trocar o menu Iniciar pelo Copilot

O vídeo foi obtido a partir de uma publicação que começou a circular no servidor Discord da BetaWiki. Fontes consultadas consideram a gravação autêntica, apesar de ter aproximadamente dois anos. Como Aion foi concebido por volta de 2024, o projeto já foi provavelmente abandonado, embora sirva como a visão mais clara até à data das ambições da empresa para a sua IA ativa.

O Aion não corre no sistema operativo Windows tradicional, mas sim no Win3, uma nova base de código concebida para ser leve e residir inteiramente dentro do browser. O motor Chromium, subjacente ao Edge, atua como a camada que suporta toda a experiência, pelo que a área de trabalho clássica como a conhecemos não está presente.

O utilizador tem uma caixa de entrada multimodal onde digita o que pretende, e o Copilot executa a ação. Mantém-se uma barra de tarefas e um menu Iniciar rudimentares, embora o foco esteja nos Espaços, um conceito em que a IA agrupa as aplicações e os sites por contexto. Estes Espaços podem ser fechados e reabertos instantaneamente a partir desta interface, de forma semelhante a um menu tradicional.

Microsoft queria IA presente no Windows em todo o lado

Como o Aion depende quase inteiramente de tecnologias web, não existe suporte nativo para as aplicações Win32 tradicionais. Ao abrir um programa como o Word, o sistema não o inicia localmente. Fornece uma ligação para uma instância do Windows Cloud PC para o executar remotamente, virtualizado e isolado do resto do ambiente.

A estrutura que une tudo são os plugins. O Aion adiciona add-ons capazes de comunicar com o Copilot. Chega ao ponto de enviar um e-mail do Outlook para um colega a partir da caixa multimodal, e a IA redige esse e-mail automaticamente usando o conteúdo do Espaço aberto naquele momento. Sem informações oficiais, ninguém sabe se o Aion foi uma experiência interna da equipa ou uma ideia de produto totalmente desenvolvida.

Publicamente, a Microsoft afirma que o Windows e o Copilot são duas entidades separadas. O sistema operativo, por um lado, e o assistente construído sobre ele, por outro. Entretanto, o Copilot está a ser distribuído através de novos agentes, e o Edge já executa algumas das tarefas que o Aion prometia na sua interface web.