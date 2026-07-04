iPhone sem espaço? Bug no iOS pode roubar mais de 100 GB do smartphone

Vários utilizadores de smartphones da Apple estão a enfrentar uma perda drástica de armazenamento. O problema surge sem motivo aparente e o culpado é uma falha no iOS. Esta falha faz com que pastas ocultas acumulem ficheiros desnecessários, enchendo assim o espaço livre no iPhone.

Bug no iOS pode roubar mais de 100 GB

O alerta começou a ganhar força em fóruns da especialidade. Um utilizador reportou que a secção "Dados do Sistema" ocupava quase 87 GB no seu equipamento. Numa versão de 128 GB, este peso representa cerca de 68% da memória interna. Outros relatos idênticos surgiram de imediato. Há casos em que esta pasta fantasma chega a ultrapassar os 100 GB ou mesmo os 150 GB de espaço ocupado.

Esta gestão ineficaz da memória está associada a falhas na organização interna do iOS. Aplicações de navegação descarregam mapas para garantir fluidez. Plataformas de streaming também guardam dados temporários. O problema é que o sistema operativo se esquece de apagar esta cache. Além disso, as atualizações noturnas descarregam pacotes de dados muito pesados.

Se o processo falhar ou for interrompido, estes ficheiros ficam perdidos no sistema. A arquitetura da Apple não consegue catalogar estes dados residuais de forma correta. Acaba por enviar tudo para a pasta genérica de Dados do Sistema. O algoritmo de limpeza automática devia atuar quando o espaço escasseia. Contudo, em modelos com maior capacidade, esta manutenção falha.

Apple fica com o iPhone sem espaço

A Apple ainda não lançou uma correção oficial para esta anomalia. Apesar disso, a comunidade tecnológica já identificou soluções práticas para contornar a situação. A forma mais eficaz de resolver o problema exige uma cópia de segurança completa. Esta segurança pode ser feita no iCloud ou num computador. Depois, o utilizador deve repor as definições de fábrica do iPhone.

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Esta ação força a eliminação definitiva de todos os ficheiros temporários corrompidos. Para quem tem conhecimentos avançados, a restauração através do modo DFU é a mais recomendada. Este processo reinstala o iOS do zero e remove qualquer vestígio de lixo eletrónico acumulado.

Existem também alternativas mais simples nos menus de configuração. Uma delas passa por ativar a remoção automática de aplicações que não são utilizadas. Esta opção liberta espaço sem apagar os documentos pessoais. A limpeza manual da cache do navegador e de outras ferramentas do dia a dia também ajuda a mitigar o problema.