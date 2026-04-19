Dica iPhone e Mac: como criar atalhos de teclado para o seu email e morada

Gerir contas, compras e registos online faz parte do dia a dia, mas há textos repetitivos que podem ser evitados. Existe uma forma simples de deixar de escrever sempre os mesmos dados no iPhone e no Mac. Mostramos como.

A solução está nas substituições de texto do iPhone e Mac

O processo de iniciar sessão em aplicações ou realizar compras online exige, quase sempre, a introdução manual do email, do número de telemóvel e da morada de faturação.

Embora pareça uma tarefa simples, a constante repetição torna-se aborrecida ao longo do dia. A boa notícia é que o ecossistema da Apple oferece uma ferramenta integrada para resolver este problema, sem necessidade de instalar aplicações de terceiros.

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone ou Mac.

2. No menu, selecione a opção "Geral".

3. Aqui, "Teclado".

4. Em seguida, "Substituição de texto".

Neste ecrã, encontrará uma lista de atalhos existentes. Para criar os seus:

1. Clique no botão de mais (+).

2. A lógica é muito intuitiva: no campo "Expressão" coloca o texto completo que deve aparecer automaticamente, e no campo "Atalho" define o código curto que deseja digitar.

3. Depois, clique em "Guardar".

Sugestões de "códigos" para maior eficiência

Para maximizar a produtividade no iPhone e Mac, sugerimos a criação de três atalhos fundamentais que cobrem a maioria das necessidades de preenchimento de formulários:

Correio eletrónico - no campo do atalho, digite o símbolo "@@". Abaixo, escreva o seu email principal.

Morada completa - utilize o símbolo cardinal "##" e associe-lhe a sua morada.

Contacto telefónico - utilize dois símbolos til "~~" para que o sistema preencha automaticamente o seu número de telemóvel.

Desta forma, sempre que escrever estes símbolos, o teclado irá sugerir instantaneamente o texto completo, bastando confirmar para que o campo seja preenchido.

O aspeto mais impressionante desta funcionalidade é a sua integração com o iCloud. Ao configurar estas substituições de texto num único dispositivo, elas ficam automaticamente disponíveis em todos os outros aparelhos Apple associados à mesma conta.

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