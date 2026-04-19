Backups: Rotação Grandfather–Father–Son (GFS)! Saiba o que é

Num mundo onde os dados são um dos ativos mais valiosos, seja para empresas ou utilizadores individuais, ter uma estratégia de backup eficaz é essencial. Conhece a estratégia de rotação de Backups Grandfather–Father–Son (GFS)?

O modelo Grandfather–Father–Son (GFS) é uma estratégia de rotação de backups que organiza cópias de dados em três níveis distintos, de acordo com a sua frequência e tempo de retenção.

Na prática, divide os backups em:

Son (Filho) – backups diários

Father (Pai) – backups semanais

Grandfather (Avô) – backups mensais

Esta hierarquia permite manter versões recentes e antigas dos dados, garantindo maior segurança em caso de perda ou ataque.

GFS: Como funciona na prática?

Imaginemos um cenário típico:

Durante a semana são feitos backups diários (Son)

Ao fim de semana, é criado um backup completo (Father)

Uma vez por mês, esse backup semanal é promovido a mensal (Grandfather) e guardado por mais tempo

Assim, ao longo do tempo, o sistema vai “rodando” os backups mais antigos, substituindo-os por novos, sem perder histórico relevante.

Apesar de ser uma abordagem clássica, o GFS continua a ser bastante utilizado.

Além disso, é especialmente útil em cenários onde é necessário manter históricos mensais por questões legais ou de auditoria.

Com o crescimento do cloud e de tecnologias como backups incrementais contínuos, o GFS pode parecer “antigo”. No entanto, a verdade é que continua a ser uma solução fiável, previsível e fácil de gerir.