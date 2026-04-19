Paw Patrol: Dino World, o regresso dos heróis de 4 patas

Está para breve o regresso dos pequenos heróis caninos da Patrulha Pata, com Paw Patrol: Dino World. A Outright Games em colaboração com a Nickelodeon anunciaram recentemente a data de lançamento oficial do jogo.

Está para breve... muito breve... o regresso dos famosos heróis de 4 patas da Patrulha Pata! Paw Patrol: Dino World convida os jogadores a explorarem a Ilha Dino antes do seu regresso aos grandes écrans, ainda este ano!

O videojogo PAW Patrol: Dino World apresenta uma história totalmente nova passada na Ilha Dino, o cenário pré‑histórico que estreou recentemente na décima terceira temporada de PAW Patrol e que também aparecerá no próximo PAW Patrol: The Dino Movie, que chega aos cinemas em agosto de 2026.

O videojogo convida os jovens fãs a vestirem as peles dos seus cães de resgate favoritos (Chase, Marshall e Skye, entre outros que serão anunciados) numa nova aventura enquanto exploram a Ilha Dino, assumem missões de resgate e unem esforços para ajudar amigos pré-históricos em apuros.

Pensado para crianças e criado para até dois jogadores, PAW Patrol: Dino World oferece uma introdução acessível à jogabilidade de aventuras em videojogo. Inspirado no filme, mas com uma história original, o jogo convida os jogadores a embarcar numa nova missão de resgate — explorando o ambiente, resolvendo desafios simples e completando missões em toda a ilha, com controlos cuidadosamente adaptados ao público pré‑escolar.

Tal como quem acompanha (direta ou indiretamente) a banda desenhada, cada cão tem a sua personalidade e habilidades únicas, provando que "nenhum trabalho é grande demais, nenhum cão é pequeno demais". Chase, o cão‑polícia, pode usar o seu lançador de bolas de ténis para ativar mecanismos e interagir com objetos pela ilha. Marshall, o corajoso cão‑bombeiro da equipa, pode usar o seu canhão de água para ativar elementos do ambiente e ajudar dinossauros em perigo. Skye, a piloto destemida, pode abrir as asas do seu pup‑pack para alcançar áreas difíceis. Os jogadores poderão alternar facilmente entre cães e usar os seus veículos icónicos para explorar a ilha, com mais cães jogáveis, novas localizações e personagens (novas e conhecidas) a serem reveladas brevemente.

A exploração é o coração da experiência, com a Ilha Dino a oferecer um cenário colorido e divertido, cheio de oportunidades para descobrir, interagir e resolver problemas. Seja a jogar a solo ou em modo cooperativo, o videojogo incentiva o trabalho em equipa, a confiança e a curiosidade (valores essenciais que ajudaram PAW Patrol a conquistar o público pré‑escolar em todo o mundo).

PAW Patrol: Dino World chega em 2026 à Nintendo Switch, PlayStation 4, a PlayStation 5, Xbox Series X e PC.