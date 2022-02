Apesar de todos os seus resultados financeiros únicos, a Tesla não tem estado isenta de problemas. A marca americana tem estado a ser avaliada sobre o que o seu sistema Full Self Driving e o que oferece aos utilizadores quando conduz sozinho.

Como resultado de algumas investigações e situações reportadas, a Tesla tem agora em mãos mais uma recolha de carros. Ao todo vão ser 54 mil e o único problema que têm é ter presente o Full Self Driving.

São já vários os problemas que o sistema de condução assistida da Tesla tem enfrentado. A entidade reguladora dos EUA para a área automóvel, a NHTSA, acompanha os desenvolvimentos que a empresa tem feito e tem assumido um papel muito crítico.

Agora, e após manifestar-se contra a funcionalidade Rolling Stops, decretou que a Tesla tem de agir sobre os carros que têm o Full Self Driving ativo. Este está ainda em fase de testes (Beta) e limitado a um conjunto alargado de utilizadores.

Sem especificar a razão pela qual os carros devem ser recolhidos, a NHTSA deu indicações que o Rolling Stops deverá ser desativado. Esta funcionalidade permite que os carros da Tesla abordem os cruzamentos sem pararem de forma total, mantendo assim uma velocidade mínima.

Como já é normal, a Tesa irá lançar uma atualização do software do Full Self Driving, que irá colocar em pausa o Rolling Stops. Esta será enviada para os carros como é normal, através de uma atualização entregue OTA.

A lista de modelos a serem recolhidos comporta todos os modelos da Tesla e ao todo são quase 54 mil carros os que vão ser chamados. Temos os carros fabricados entre 2016 e 2022 no caso do Model S e do Model X, os carros fabricados entre 2017 e 2022 no Model 3 e os fabricados entre 2020 e 2022 do Model Y.

O Full Self Driving tem sido a maior fonte de problemas da Tesla nos últimos tempos. Não é ainda um sistema perfeito, mas isso não tem impedido a marca de lançar novas funcionalidades e até de aumentar o preço para quem quiser comprar este extra associado aos carros.