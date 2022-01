Para além de mudar o cenário dos carros elétricos e da forma como o mercado os aceita, a Tesla tem tentado atuar noutras áreas. Falamos do Full Self Driving, que quer dar uma verdadeira autonomia aos condutores.

Este sistema é um extra que a marca está a preparar de forma acelerada, para disponibilizar aos condutores. A Tesla vai vender esta funcionalidade e agora foi Elon Musk que veio trazer uma má notícia. O preço do Full Self Driving vai ficar mais caro e possivelmente voltará a aumentar.

Tesla volta a ajustar o seu preço

O modelo de negócio da Tesla tende a adaptar-se ao que o mercado precisa e a empresa consegue oferecer aos seus clientes. Resultado disso, os preços dos carros elétricos e dos seus extras são ajustados de forma quase dinâmica e sem uma base definida.

Como resultado disso, há uma novidade que não vai agradar à maioria dos potenciais clientes. O Full Self Driving volta a ver o seu preço alterado, sendo ajustado ao que a marca entende ser o seu valor. Este não será provavelmente o último ajuste de preço.

Tesla FSD price rising to $12k on Jan 17 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2022

Full Self Driving vai ficar mais caro

Quem veio anunciar esta novidade ao mercado foi o homem forte da Tesla, recorrendo ao Twitter, a sua rede social preferida. Na sua conta, Elon Musk revelou que o preço será ajustado e passará agora a custar 12 mil dólares. Este novo preço entrará em ação no dia 17.

Quando questionado sobre este ajuste de preços e a sua aplicação noutros modelos, Elon Musk respondeu de forma direta. A questão era focada no aluguer e não na compra do Full Self Driving, sendo revelado que este deverá também ser ajustado em breve.

Monthly subscription price will rise when FSD goes to wide release — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2022

Elon Musk dá mais novidades dos carros elétricos

No caso do aluguer mensal do Full Self Driving, Elon Musk não revelou o novo preço, mas adiantou que este será alterado. O homem forte da Tesla indicou que apenas quando o FDS for massificado será revelado o novo preço.

Por agora, e como revelou Elon Musk, este aumento de preço será apenas aplicado nos EUA. Não sendo ainda autorizado de forma total noutros mercados, é natural que o foco do Full Self Driving e do seu preço se ajuste apenas ao mercado onde a Tesla tem mais liberdade.