É hora de instalar! Chegou finalmente o Raspberry Pi OS de 64-bits

O Raspberry Pi OS é o sistema operativo que a Raspberry Fundation desenvolve para o seu microcomputador. Este tem é atualizado de forma constante, como qualquer sistema deve ser, trazendo novidades e melhorias.

Este sistema tem agora uma novidade importante e que há muito era esperada. O Raspberry Pi OS tem finalmente uma versão de 64-bits, que vai conseguir explorar tudo o que este hardawre consegue oferecer aos utilizadores.

As utilizações do Raspberry Pi são muitas, bastando ao utilizador libertar a sua imaginação para conseguir criar projetos únicos. Estes precisam de um sistema operativo à altura, havendo muitas propostas para o conseguir, sempre baseados no Linux.

Claro que a Raspberry Fundation tem a sua proposta, que todos podem usar de forma direta para o conseguir. Assim, o OS dedicado ao Raspberry Pi é a solução que muitos escolhem para alimentar este microcomputador que tem agora uma versão de 64-bits dedicada.

Como seria de esperar, esta nova versão de 64-bits não será suportada por todos os modelos deste equipamento. Fica limitada aos mais recentes modelos do Raspberry Pi, em especial desde o Raspberry Pi Zero 2 até ao mais recente Raspberry Pi 4.

As vantagens de usar esta nova versão de 64-bits são óbvias para o utilizador. Em especial, e para os modelos com maior capacidade de RAM, a vantagem será imediata. Estes vão poder estender a utilização da memória acima dos 4 GB.

A versão de 64-bits do OS para o Raspberry Pi esteve vários meses a ser desenvolvida e em teste, atingindo agora uma maturidade para o seu lançamento público. Quem quiser descarregar e testar esta versão só precisa de aceder a este link e fazer o download desta versão.

Este é um passo que há muito se esperava do lado da Raspberry Fundation, para melhorar o seu sistema. Este sistema de 64-bits vai abrir ainda mais o que será possível retirar do hardware e elevar este microcomputador a um novo nível.