O Full Self-Driving da Tesla tem sido um dos argumentos da marca para mostrar a sua evolução e a sua capacidade de inovar. Este sistema de ajuda de condução quer dar a liberdade de condução aos utilizadores. Agora, a NHTSA concluiu que o Full Self-Driving pode estar a provocar acidentes nos carros da Tesla.

Têm sido muitos os casos em que os carros da Tesla têm estado envolvidos em acidentes de viação. Na maioria dos casos a culpa é apontada ao Full Self-Driving, que tem comportamentos anormais e que os condutores não esperam que aconteçam.

Esta entidade reguladora dos EUA veio agora revelar as suas conclusões de uma análise preliminar. Do que revelou o Full Self-Driving está envolvido em muitos destes casos e pode provocar acidentes de viação, que como se tem visto, são perigosos para os condutores dos carros da Tesla.

Das informações partilhadas, fica claro que este sistema está a ter um comportamento anormal e a provoca os acidentes. o Full Self-Driving pode "exceder os limites de velocidade ou atravessar cruzamentos de forma ilegal ou imprevisível, o que aumenta o risco de um acidente".

A solução deste problema foi, entretanto, encontrada e estará pronta para ser aplicada. A Tesla irá atualizar mais de 363.000 carros e instalar uma nova versão do Full Self-Driving, via OTA, e que corrige o problema identificado pela NHTSA.

Os 362.758 veículos incluem, de acordo com o revelado, certos Model S de 2016-2023, o Model X, Model 3 de 2017-2023 e o Model Y de 2020-2023. Todos estes estão equipados com o software Beta do Full Self-Driving (FSD Beta) ou com instalação pendente.

A NHTSA deverá continuar com a avaliação do comportamento do Full Self-Driving, para detetar mais problemas. A Tesla tem aqui mais uma situação de "recolha" dos seus carros para resolver problemas pendentes. Mais uma vez, e de forma simples, vai tratar da questão com uma simples atualização OTA, que se espera acabe de vez com estas situações perigosas.