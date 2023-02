Reino Unido quer verificações de idade nos jogos para proteger as crianças

Os jogos vêm normalmente acompanhados por limites de idade, mas bem sabemos que em muitas ocasiões tal não é respeitado e muitos menores acabam por aceder a títulos que não estão indicados para a sua faixa etária. Neste sentido, o Reino Unido recomenda agora, entra outros aspetos, que os jogos tenham verificações de idade para proteger as crianças.

Reino Unido recomenda verificação de idade nos jogos

Segundo as informações, o Reino Unido quer agora que os jogos contenham recursos de verificação de idade como forma de proteger as crianças. De acordo com um novo relatório do Gabinete do Comissário de Informação (ICO) britânico, os jogos devem identificar se um utilizador tem menos de 18 anos de idade "com um grau razoável de certeza" e assim garantir que a experiência de jogo não prejudique o seu bem-estar.

O relatório da entidade avança ainda que esta iniciativa deve incluir um incentivo para que o jogador faça pausas com regularidade nos jogos mais prolongados "sem se sentir pressionado a continuar a jogar ou ficar com medo de perder".

Para já estas diretrizes estão apenas a ser mencionadas como recomendações aos programadores de jogos, mas estão a ser definidas como parte do Código Infantil do Reino Unido, que explica como é que o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Reino Unido deve ser aplicado nos serviços digitais.

A lista das recomendações ainda conta com vários outros pontos, entre eles a sugestão de que os conteúdos para marketing sejam desativados por defeito e que seja limitada a quantidade de conteúdos patrocinados e de publicidade em qualquer servidor da comunidade acessível dentro do jogo. Mas ainda não está claro quantas destas recomendações podem, de facto, ser aplicadas nos jogos na realidade e a quem compete aplicá-los.

A ICO adianta que as empresas de jogos devem "avaliar e documentar como identificar se os jogadores do Reino Unido têm menos de 18 anos e calcular as suas idades reais com um nível apropriado de certeza".

Estudos realizados em 2019 concluiram que, no Reino Unido, 93% das crianças jogam videojogos numa média de 3 horas diárias.