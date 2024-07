Mais um ataque à Tesla! Ativistas derramam tinta na Cybertruck na Alemanha

Apesar de não ser vendida na Europa, a Cybertruck tem estado a ser mostrada em muitos países, onde se incluiu Portugal. Esta pick-up mostra o que de mais recente a Tesla criou, mas agora teve um problema. Foi atacada por ativistas, que derramaram tinta neste modelo de exposição na Alemanha.

Ativistas ambientais vandalizaram um Cybertruck numa das lojas da Tesla na Alemanha, no mais recente ataque às pick-up elétricas exclusivas da empresa. Imagens do incidente circularam no X no sábado, mostrando vários ativistas a usar coletes laranja e a atirar tinta laranja para um Cybertruck na loja da Tesla em Hamburgo, na Alemanha.

As imagens mostram ainda dois dos indivíduos a segurar um cartaz pintado que diz “Gepanzert in die katastrophe”, que significa “blindado na catástrofe”. Este não é um movimento que fosse esperado, mas que poderá estar associado a todos os problemas que têm sido vistos na Gigafactory de Berlim.

Letzte Generation übergießt einen Cybertruck von Tesla mit Farbe. Damit greifen sie einen der wenigen ausländischen Investoren an, die bereits sind, die deutsche Energiewende voranzutreiben. pic.twitter.com/vLFqqRr4UB — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) July 13, 2024

Este incidente é o mais recente de uma série de ataques à Cybertrucks da Tesla e à sua Gigafactory em Grünheide, na Alemanha. No mês passado, vários Tesla Cybertrucks numa loja em Fort Lauderdale, na Califórnia, foram pintados com spray com as palavras “f*ck Elon”, embora tenham sido limpos posteriormente.

Também durante o evento de entrega do Cybertruck da Tesla, em novembro, a empresa recebeu ameaças de um “evento de vítimas em massa”, e o homem por detrás das ameaças foi posteriormente preso. Mais recentemente, os manifestantes lançaram várias rondas de ataques na Gigafactory Berlin-Brandenburg, com alguns ativistas em março a iniciarem um incêndio numa subestação de energia perto das instalações.

Absolutely — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

A notícia suscitou ainda uma resposta de Elon Musk, que afirmou a opinião de outro utilizador ao final do dia de sábado. “Algo muito estranho acontece, uma vez que a Tesla foi a única empresa automóvel a ser atacada”, escreveu Musk numa publicação posterior no X.

Apesar de serem muito incómodas, estas ações não parecem ter um impacto negativo na Tesla e nos seus automóveis. A marca de Elon Musk tem conseguido ultrapassar estas situações e mostrado as qualidades da sua pick-up.