Tesla Model 3 aparece no Super Bowl a atropelar manequins de crianças

A campanha visa "desacreditar" as capacidades de condução totalmente autónoma apontadas, por muitos, à tecnologia FSD ou Full Self-Driving (vulgo piloto automático). O Super Bowl foi o palco escolhido por Dan O'Dowd, fundador do Projeto Dawn, para mostrar que os Tesla estão equipados com software e hardware que falha e que não cumpre o que promete.

Tesla arrasada no Super Bowl

Os automóveis elétricos estão a tornar-se cada vez mais populares e uma das empresas mais conhecidas que popularizou este tipo de veículos foi a Tesla. A marca automóvel de Elon Musk não fabrica apenas veículos elétricos, tem também como trunfo a condução automatizada.

O seu FSD, ou Full SelfDriving, tem como objectivo a condução totalmente autónoma do veículo. Embora não tenha conseguido tal objetivo até á data, a Tesla implementa funções que permitem ao condutor estar "ausente" do volante sem se preocupar. Bom, pelo menos foi essa a ideia que passou a muitos condutores e até a pessoas que apreciam a marca com a sua tecnologia avançada.

Tal ideia que tem popularizado a Tesla foi criticada e mesmo levada a um extremo ao ridicularizar o sistema FSD usado num Model 3 que passou num anúncio no Super Bowl.

O carro, que deveria evitar certas e determinadas situações, aparece a atropelar manequins vestidos de criança, a não reconhecer sinalização vertical, e outros cenários que estão apresentados como fazendo parte daquilo que é o sistema autónomo de nível 2+ da marca.

Anúncio patrocinado pelo Projeto Dawn

Quem está por trás deste anúncio que chega a ridicularizar a marca de Elon Musk é Dan O'Dowd, que se apresenta como o maior especialista mundial na criação de software que nunca falha e não pode ser hackeado.

Ele pretende provar que os veículos elétricos auto-conduzidos ainda estão longe de ser uma realidade. Embora seja verdade que foram feitos progressos significativos, empresas como a Tesla ainda não completaram a sua promessa de veículos totalmente autónomos.

Aliás, a empresa Elon Musk estava à frente neste campo até há poucas semanas, altura em que perdeu o pódio para a Mercedes-Benz. A marca alemã foi a primeira no mundo a receber a certificação de condução autónoma de nível 3. Isto relega a Tesla para um plano secundário visto que a sua tecnologia ainda está enquadrada e certificada como Nível 2 e parece que não mudará tão cedo.

A Tesla enfrenta muitas críticas e acusações há muitos anos, mas tem conseguidos ajustar-se e contornar alguns problemas. Aliás, a marca desde que apareceu está sempre debaixo de fogo, muito porque mudou o mercado automóvel e mexeu em políticas lobistas ligadas aos combustíveis fósseis.

Contudo, esta exposição num evento do tamanho do Super Bowl é uma forte crítica, logo com uma exposição tão negativa neste evento dos mais vistos nos EUA.

Não, os Tesla não se conduzem sozinhos

A publicidade terá enganado muitas pessoas, mas também porque se deixaram iludir. Muitos condutores, entusiasmados com os vídeos que veem na internet, notícias sobre a maravilha da tecnologia autónoma, acreditam que os carros Tesla são veículos totalmente autónomos, onde se senta e o próprio carro faz tudo sem ter de se preocupar com nada.

Embora desempenhe algumas funções, está longe de atingir este objetivo. Da mesma forma, também houve numerosos relatos de acidentes com carros Tesla, mas mais uma vez, as coisas não são a preto e branco e o sistema não é perfeito, mas também não é meu, muito menos péssimo!

O Dawn Project não pensa assim. Como tal, criaram um anúncio de um Tesla e do seu sistema FSD a cometer crimes à esquerda e à direita. Um anúncio que foi apresentado um pouco por toa a América e que teve milhões de espetadores.

Conforme o vídeo em cima, na cena aparece um Tesla Modelo 3 com FSD ativado e começa a atropelar manequins vestidos de criança nas passadeiras para peões. Também atinge um carrinho de bebé, ultrapassa um autocarro parado e ignora os sinais de STOP.

Qual a razão deste “ataque” tão violento à Tesla?

Segundo as informações partilhadas, o The Dawn Project tinham como objetivo criticar a Tesla e o seu FSD. De acordo com a organização, estes veículos e o sistema de auto-condução são um perigo para os peões e outros automóveis. Chegaram ao ponto de descrever os carros Tesla como "peças de engenharia lamentavelmente ineptas".

E Musk? Para já, tal ataque não parece ter afetado o homem forte da Tesla, que está ainda a braços com os problemas do Twitter.

Além disso, esta não é a primeira vez que o Projecto Dawn cria um anúncio para criticar Tesla. Em janeiro de 2022, pagou para colocar um anúncio no New York Times, onde afirmou que o software da FSD estava a funcionar mal e a dar erros de 8 em 8 minutos.

Na altura, ofereceu 10.000 dólares à primeira pessoa a nomear outro produto comercial de uma empresa da Fortune 500 que teve um fracasso crítico a cada 8 minutos.