A Microsoft continua a preparar o Windows 11 e a trazer-lhe novidades de forma quase constante. Estas são preparadas com antecedência e testadas para que não falhem. Um lote de novidade está a ser preparado, mudando este sistema da Microsoft e tornando-o muito melhor. Conheça o que está a ser preparado.

A mais recente build do Windows 11 associada a programa Insider chegou esta semana. As novidades são interessantes, mas ainda mais importante é o que está presente, ainda que não possa ser usado de imediato pelos utilizadores.

Estas precisam de ser ativadas, algo que deverá acontecer em breve, numa atualização que a marca deverá lançar no seu ciclo normal de atualização. Ainda assim, e quem sabe usar a ferramenta vivetool, pode testar já o que vamos mostrar abaixo.

You will soon be able to quickly end an entire task/process by right clicking it on the taskbar and choosing a new 'End task' option, Task Manager style. New in build 25300 and hidden.



vivetool /enable /id:42592269 pic.twitter.com/mdw9XLeQln