Quando falamos de sistemas operativos, sem dúvida que o mais popular é o Windows da Microsoft. Mas, gradualmente, muitos utilizadores acabam por migrar e adotar outros programas com os quais se identificam mais e que respodem melhor aos seus objetivos. Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é o Sistema Operativo que mais usa atualmente no seu computador. Participe!

Qual o Sistema Operativo que mais usa atualmente no computador?

É natural que a grande parte dos computadores seja baseada no sistema operativo Windows da Microsoft. A maioria das máquinas já vem com esse sistema integrado e a verdade é que há uma maior preparação e conhecimento do funcionamento do Windows por parte dos utilizadores em todo o mundo.

Contudo, tal como diz o provérbio, 'há mais Marias na terra', o que, neste caso, significa que os consumidores têm outras escolhas à disposição, nomeadamente o sistema operativo MacOS, integrado nos computadores da Apple, e ainda os sistemas baseados em open-source, em específico Linux.

Já em 2021 havíamos questionado os nossos leitores sobre as suas escolhas de SO para computadores e agora, dois anos depois, voltamos a querer saber se a percentagem de escolhas se mantém ou se alterou de forma significativa.

Como tal, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se qual é o Sistema Operativo que mais usa atualmente no seu computador. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual o Sistema Operativo que mais usa atualmente no computador? Windows

macOS

SO baseado em Linux

Outro Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com