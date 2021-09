60% dos leitores utiliza o sistema operativo Windows, seguido do Debian com 13%

Não é novidade para ninguém que o Windows é o sistema operativo mais usado em todo o mundo. No entanto, cinco anos depois de termos realizado a primeira questão semanal sobre este tema, voltamos a colocá-la aos nossos leitores como forma de determinar o 'estado da arte' neste segmento.

Assim, e depois de apurados todos os votos, chegámos à conclusão que o sistema da Microsoft se mantém no 1º lugar, mas há algumas novidades na nova tabela.

Qual o Sistema Operativo que mais usa atualmente no computador?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 5.201 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se então que a maioria dos leitores, com 60% das votações, continuam a usar o sistema operativo Windows no seu computador (3.104 votos). Em segundo lugar ficou o Debian com 13% (663 votos), seguido do macOS com 11% (579 votos) e do Ububntu com 6% (326 votos).

O Linux Mint foi escolha de 4% dos leitores (184 votos), seguindo-se o Arch Linux com 2% (78 votos), e o Fedora (49 votos) e openSUSE (29 votos), ambos escolha de 1% dos votantes.

Com menos expressão ficaram os seguintes sistemas:

elementary OS (15 votos)

(15 votos) FreeBSD (13 votos)

(13 votos) FreeDOS (11 votos)

(11 votos) Slackware (9 votos)

(9 votos) CentOS (8 votos)

(8 votos) Mandriva Linux (7 votos)

(7 votos) Gentoo (5 votos)

(5 votos) PCLinuxOS (4 votos)

(4 votos) Unix System V (4 votos)

(4 votos) OpenBSD (3 votos)

(3 votos) NetBSD (3 votos)

(3 votos) Mageia (2 votos)

(2 votos) Solaris (2 votos)

(2 votos) ReactOS (1 voto)

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Estes resultados não fogem do esperado, mas são ligeiramente diferentes aos apurados em 2016, como pode ver aqui.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora qual é o sistema operativo que mais utiliza atualmente no seu computador.

