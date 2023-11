China remove o anonimato de blogs com mais de 500 mil seguidores

A China continua a ser uma potência, mesmo com os vários bloqueios impostos pelos Estados Unidos. Mas também é conhecida como tendo diversas restrições, especialmente no campo tecnológico. E as mais recentes informações indicam que o país asiático removeu o anonimato de blogs com mais de 500 mil seguidores.

China remove anonimato de blogs com mais de 500 mil seguidores

De acordo com as notícias avançadas pela Reuters, as plataformas sociais mais populares da China anunciaram nesta terça-feira (31) que as contas de "self-media", também designadas de blogs, com mais de 500 mil seguidores vão ser solicitadas para exibir informações sobre os nomes reais dos seus utilizadores. Esta medida é controversa e já começou a gerar preocupações sobre doxing (prática virtual de pesquisar e de transmitir dados privados sobre um indivíduo ou organização) e privacidade entre os utilizadores.

Estas plataformas incluem notícias e informações que não têm que ser necessariamente aprovadas pelo governo. Dos nomes de serviços deste género encontram-se a app de mensagens e pagamentos WeChat, o Weibo, o Douyin, a versão chinesa do TikTok, o motor de busca Baidu, a aplicação social de comércio eletrónico Xiaohongshu, o site de partilha de vídeos Bilibili, entre outros. E todas estas plataformas divulgaram declarações em separado nesta terça-feira.

Como seria de prever, estas novas medidas já provocaram polémica entre os utilizadores. No entanto, algumas pessoas parecem concordar com a mesma, como o ex-editor de media estatal Hu Xijin que defendeu que a medida é necessária para forçar as contas influentes a adotarem um discurso mais responsável.

Mas, no geral, há uma preocupação de que esta alteração possa tornar o doxing mais fácil e que seja uma janela aberta para que as plataformas removam ainda mais rapidamente o anonimato dos utilizadores online no futuro. Como forma de tentar 'descansar' os utilizadores, o CEO da Weibo, Wang Gaofei, disse há cerca de duas semanas que não iria alargar a medida a contas com menos de 500.000 seguidores.

Já o serviço Douyin disse na terça-feira que não iria solicitar mais do que os nomes reais e iria apenas permitir que as contas verificadas visualizassem essas mesmas informações, sendo que as contas mais 'arriscadas' não terão permissão para aceder a esses dados pessoais.

Mas estas medidas vão então eliminar o anonimato de milhares de utilizadores nas plataformas sociais que alcançam muitos milhares de chineses diariamente através do seu serviço.