Famalicão reconheceu o mérito e excelência empresarial

A Gala Created IN distinguiu empresas e promoveu a Região Empreendedora Europeia. Dos vencedores foi unânime a satisfação por este reconhecimento do município.

O Município de Famalicão reconheceu as empresas do concelho que se destacaram nas áreas da sustentabilidade económica, social e ambiental, e inovação, e distinguiu-as na Gala Created IN, na passada quinta-feira, dia 19 de outubro.

Foram nove as empresas famalicenses que receberam o "Prémio Sustentabilidade & Inovação | Created IN".

A Gala Created IN acontece como um reconhecimento, tendo por base a estratégia de implementação das políticas públicas municipais de apoio às empresas e da transição "do Made IN Famalicão ao Created IN Famalicão". O concelho procura, desta forma, potencializar-se, investindo em inovação e sustentabilidade.

Evidenciamos um Famalicão fazedor, procurando mobilizar a estrutura económica e industrial do concelho para os novos desafios e para a transição de "produção de valor" para a "criação de valor".

Referiu o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

A Cimenteira do Louro, Continental, Ecoibéria, Grupo ACA, Grupo Primor, Grupo TMG, Leica Portugal, Riopele e Vishay Electrónica Portugal receberam o galardão de reconhecimento pelo desempenho de excelência nas quatro áreas de avaliação e nos critérios definidos pelo júri do prémio.

Albertina Reis, diretora de investigação e desenvolvimento da Riopele, apontou este galardão como "um incentivo e valorização do trabalho que a Riopele tem feito, tanto pelo investimento na inovação, como com a agenda da sustentabilidade nas suas diferentes vertentes".

É o melhor testemunho da vitalidade económica do nosso território e o reconhecimento europeu do mérito das nossas políticas públicas, nomeadamente de estímulo ao empreendedorismo, inovação e emprego. Mais do que isso, um reconhecimento a todos os famalicenses que diariamente personificam este prémio.

Agradeceu Mário Passos, garantindo que o município vai continuar a desenvolver políticas de promoção do empreendedorismo e inovação, concretizando iniciativas que projetem e valorizem Vila Nova de Famalicão.

O esforço visa "atrair novas empresas tecnológicas e criativas, das energias renováveis até à Inteligência Artificial, entre outras, que permitam acrescentar valor e contribuir para a crescente competitividade do concelho".

A gala foi também o momento de ignição do título de "Famalicão Região Empreendedora Europeia", atribuído no passado mês de julho pelo Comité das Regiões Europeu.