Como personalizar o botão de Ação do iPhone 15 Pro e Pro Max

Se tem um iPhone 15 Pro ou Pro Max, já reparou que falta uma coisa: o botão de mute. Tem sido um acessório nos iPhones desde o início, mas os modelos 15 Pro trocaram-no por um novo botão chamado "Botão de Ação". Saiba como configurá-lo e tirar o melhor partido dele.

Tal como o botão de ação dos Apple Watch Ultra, pode personalizar o botão de ação do novo smartphone da Apple para fazer quase tudo o que quiser. Pode abrir um modo específico na sua câmara, ligar a lanterna e, se quiser ir mais além, colocar a sua música favorita com um único clique.

Eis como funciona (iPhone 15 Pro Max com iOS 17).

Pressão longa e pressão curta

A primeira coisa a saber é como funciona o botão de ação. Para executar qualquer ação que atribua ao botão, terá de o premir algum tempo. Já um clique curto normal apenas confirmará qualquer definição que tenha personalizado para controlar. Por predefinição, está atribuído para silenciar/ativar. Assim, a sua utilização imediata é a seguinte:

Prima durante algum tempo para silenciar o dispositivo. Prima rapidamente para confirmar que o telefone está silenciado. Prima durante algum tempo para tirar o silêncio do seu iPhone.

Se gostar da funcionalidade de silenciar, pode deixar as coisas como estão - senão, pode ser ambicioso e definir para o que bem quiser.

1. Aceda às "Definições".

2. Clique em "Botão Ação". Aqui, verá uma série de opções à sua disposição. Para além do modo silencioso, são elas:

Concentração Selecione qualquer modo de concentração. Por predefinição, é o modo "Não incomodar".

Câmara Por predefinição, é apresentado o modo de fotografia normal. Outras opções incluem Vídeo, Retrato, entre outras.

Lanterna

Dictafone

Lupa

Atalho

Acessibilidade Com as seguintes opções: Visão: Inversão clássica, Filtros de cor, Modo de deteção, Aumentar contraste, Reduzir movimento, Reduzir transparência, Reduzir ponto branco, Inversão inteligente, VoiceOver, Zoom; Motricidade: Controlo por manípulos, Controlo por voz, Acesso total ao teclado, AssistiveTouch, Projeção do Apple Watch, Controlar aparelhos por perto; Audição: Sons de fundo, Balanço esquerda/direita, Legendas em tempo real; Geral: Acesso guiado, Fala em tempo real;

Nenhuma ação

Estes são os básicos e, só por si, dão-lhe muitas opções. Mas, se quiser ir mais longe, pode configurá-lo para ativar um Atalho que pode fazer praticamente tudo o que quiser. Por exemplo, se é uma pessoa gosta de ouvir música pela manhã (como eu), por que não tentar definir um atalho que dê a sua música favorita? Assim, com um simples clique, tem o trabalho todo feito.

Adicionar atalho ao Botão de ação dos iPhones 15 Pro

Vejamos como fazer:

1. Aceda à app "Atalhos" do seu iPhone 15 Pro ou Pro Max.

2. Clique no "+" localizado no canto superior direito do seu ecrã.

3. Aqui, clique em "Adicionar ação".

4. Agora, clique em "Aplicações".

5. Escolha a app da "Música".

6. Finalmente clique em "Reproduzir música".

7. Agora, clique em "Música" para escolhê-la.

8. Escolha a sua música favorita.

9. Finalmente, clique em "OK", localizado no canto superior direito.

Programado o atalho, basta atribuí-lo ao Botão de ação. Para isso:

1. Aceda ao botão de ação nas definições, deslize até à opção "Atalho" e clique em "Escolher um atalho".

2. Aqui, selecione o atalho que criou acima. Está pronto!

Tem uma ideia ainda melhor para usar com a app Atalhos? Coloque-a nos comentários. Quanto mais útil, melhor.

