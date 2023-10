Google vai fabricar smartphones na Índia e começará pelo novo Pixel 8

Há cada vez mais empresas a optarem por levar a construção dos seus equipamentos para outros países além da China. E as últimas informações referem que a Google vai fabricar os seus smartphones na Índia e que começará pela produção do novo Pixel 8.

Snartphones da Google vão começar a ser fabricados na Índia

Segundo as recentes informações a Google vai começar a fabricar os seus smartphones na Índia e irá criar parcerias com as fabricantes nacionais e internacionais para a produção dos seus smartphones Pixel na região asiática. Para começar, a empresa da Alphabet, vai fabricar na Índia já o novo modelo Pixel 8, tal como adiantou o vice-presidente sénior de dispositivos e serviços, Rick Osterloh, num evento da Google nesta quinta-feira (19).

O executivo refere que se espera que estes dispositivos sejam lançados em 2024 e acrescenta que "A Índia é um mercado prioritário para smartphones Pixel e estamos comprometidos em trazer o melhor do nosso hardware e recursos de software integrados subjacentes para pessoas em todo o país".

As informações indicam que a Índia pretende tornar-se numa potência industrial e, para tal, conta com a iniciativa "Make in India" impulsionada pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

Os dados da empresa de pesquisa de mercado Counterpoint dizem que a Apple já apontou o país asiático como sendo o seu próximo grande impulsionador de crescimento, podendo ser responsável por 7% de todas as suas vendas de iPhones de julho e dezembro, um aumento de 5% face ao primeiro semestre deste ano. Lembramos que a Foxconn também tem planos para duplicar os empregos e o investimento na Índia ao longo dos próximos meses.

Outra empresa que vai apostar na Índia é a norte-americana Micron Technology, dedicada ao fabrico de chips de memória, a qual já anunciou os seus planos para construir a sua primeira fábrica de semicondutores no país.