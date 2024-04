Gmail faz 20 anos. Parabéns!

Possivelmente, o Gmail será o serviço de e-mail mais popular do mundo. No dia 1 de abril de 2004, a Google lançava aquele que hoje é o serviço de suporte a muito do que chamamos Internet. Parece mentira, mas já são 20 anos!!!

Assim muito rápido podemos dizer que...

A ideia do Gmail foi desenvolvida por Paul Buchheit vários anos antes de ser anunciada ao público. O projeto era conhecido pelo nome de código Caribou. Durante o desenvolvimento inicial, o projeto foi mantido em segredo para a maioria dos engenheiros da Google. Esta situação alterou-se quando o projeto melhorou e, no início de 2004, a maioria dos funcionários já o utilizava para aceder ao sistema de correio eletrónico interno da empresa.

Em 2019, contava com 1,5 mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, o que o torna o maior serviço de correio eletrónico do mundo. Também fornece uma interface de webmail, acessível através de um navegador da Web, assim como também está acessível através da aplicação móvel oficial.

No seu lançamento em 2004, o Gmail oferecia uma capacidade de armazenamento de um gigabyte por utilizador, significativamente superior à oferecida pelos seus concorrentes na altura. Atualmente, o serviço inclui 15 gigabytes de armazenamento gratuito para utilizadores individuais, que está dividido entre outros serviços Google, como o Google Drive e o Google Photos.

Gmail está de parabéns: 20 anos a servir o mundo

Os servidores de correio eletrónico da Google analisam automaticamente os e-mails para vários fins, incluindo a filtragem de spam e malware e, antes de junho de 2017, para adicionar anúncios sensíveis ao contexto junto aos e-mails. Esta prática de publicidade foi significativamente criticada pelos defensores da privacidade, preocupados com a retenção ilimitada de dados, a facilidade de monitorização por terceiros.

A empresa tem sido objeto de processos judiciais relativos a estas questões. A Google declarou que os utilizadores de correio eletrónico devem "esperar necessariamente" que os seus e-mails sejam sujeitos a processamento automático e afirma que o serviço se abstém de apresentar anúncios junto a mensagens potencialmente sensíveis, como as que mencionam raça, religião, orientação sexual, saúde ou declarações financeiras.

Em junho de 2017, a Google anunciou o fim da utilização de conteúdos contextuais do Gmail para fins publicitários, passando a basear-se em dados recolhidos a partir da utilização dos seus outros serviços.

6 factos sobre o armazenamento: