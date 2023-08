Apesar de ser uma ferramenta essencial para muitos, e com provas dadas, o Android Auto não tem estado isento de problemas. Esta solução da Google para ligar o Android ao automóvel tem agora uma nova situação estranha. Os comandos de voz não estão disponíveis para muitos, tornando-a difícil de usar.

Uma das grandes vantagens do Android Auto, é a liberdade que dá aos utilizadores para ser controlado por voz. Com um simples comando é possível colocar a música a tocar ou definir um novo destino na viagem, que depois o Waze ou o Google Maps alimenta com instruções.

É precisamente este elemento que está agora a falhar para muitos utilizadores. Não existe uma justificação apresentada, mas este apenas retorna uma mensagem quando os utilizadores tentam usar os comandos de voz para controlar o Android Auto.

Os comandos de voz não estão disponíveis no momento

Do que tem sido revelado na Internet, este não é um problema isolado. parece ser bastante difundido e ocorre independentemente da marca/modelo do carro, tipo de dispositivo e versão do Android Auto.

O único ponto em comum parece ser o momento, com a maioria dos relatos provenientes dos últimos dois dias e especialmente das últimas horas. Há várias queixas nos fóruns da comunidade da Google (1 | 2 | 3), bem como no Reddit.

Alguns utilizadores relatam que fazer o downgrade da app Google parece resolver o problema. Foi possível recriar o problema com a versão 14.34.19.29 desta app, através do programa beta. A desinstalação das atualizações pela Play Store parece corrigir o problema temporariamente.

A Google deverá estar já a preparar uma solução para esta situação completamente anormal. Aparentemente não é um problema de base do Android Auto, mas sim de outra app da Google, algo que, na verdade, não se esperaria. Resta então aguardar e até lá usar diretamente a interface do smartphone ou do próprio Android Auto.