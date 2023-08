O projeto é muito interessante e recorre a tecnologias comuns para fabricar próteses para animais de estimação. Estas peças são fabricadas de acordo com o problema do animal e tiram proveito das capacidades do iPhone 14 Pro de digitalização tridimensional.

iPhone 14 Pro tem um poderoso LiDAR

Graças a uma mente criativa e à impressionante câmara do iPhone 14 Pro, uma empresa de próteses está a criar novas próteses personalizadas para cães que precisam de um pouco mais de apoio.

Os animais que são amputados acabam por desenvolver outros problemas, diminuído-lhes a qualidade de vida. Depender demasiado numa única pata pode levar a problemas nas costas e nas articulações mais tarde na vida do cão. Como tal, obter próteses personalizadas pode aliviar algumas das dores e prolongar a vida dos animais.

A Apple, vendo uma boa história e um bom marketing, mostrou exatamente como a sua tecnologia pode ajudar.

3D, câmara... ação!

Neste vídeo da Apple no YouTube, a empresa mostra a história de Trip - um cão com deformações físicas tão graves que o veterinário o mandou considerar para eutanásia. O dono falou com a 3DPets, uma empresa de construção de próteses, para ver se o podiam ajudar.

Com um iPhone 14 Pro, a 3D Pets utiliza o scanner LiDAR e a câmara TrueDepth para criar um modelo 3D dos animais de estimação em que trabalha. A partir daí, desenham à mão próteses que se adaptam à constituição e forma específicas do cão. Estas são depois impressas em 3D e colocadas num arnês que o cão usa.

No site da 3DPets, é necessário preencher um formulário para saber se o animal é um bom candidato para o processo. Aí, são colocadas questões importantes como o tipo de animal que é, o tipo de dispositivo de que necessita e, mais importante, o seu nome.

O processo torna-se mais aprofundado à medida que avança, até que envia fotografias da área afetada para que tenham uma ideia do que será necessário para ajudar o seu animal.

Apesar de demorar 4 a 5 semanas a serem feitas, as próteses têm um pé que absorve os choques e garantem um ajuste perfeito. De acordo com as FAQ, os preços começam em 1500 dólares (cerca de 1400 euros), mas os potenciais clientes podem optar por um plano de pagamento.

A Apple tem apostado nos últimos anos na tecnologia LiDAR para levar ao iPhone recursos que melhoram não só funcionalidades já existentes, como abre a porta a novos projetos.

Como tal, espera-se que esta tecnologia melhore e seja mais utilizada com o lançamento do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max, devido à sua câmara e especificações mais impressionantes, ainda este ano.