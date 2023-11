M3 Pro da Apple é pouco mais rápido do que o M2 Pro, afirma recente teste

O novo chip M3 Pro da Apple com uma CPU de 12 núcleos oferece um desempenho pouco mais rápido do que o M2 Pro com uma CPU de 12 núcleos, de acordo com um recente teste. Este é apenas um resultado de benchmark, pelo que são necessários mais resultados para garantir a exatidão.

Este teste de benchmark, descoberto hoje por Vadim Yuryev, co-apresentador do canal do YouTube Max Tech, é apenas um único resultado de benchmark, pelo que são necessários mais testes para que se possa afirmar o que quer que seja.

O resultado mostra que o M3 Pro tem uma pontuação single-core de 3.035 e uma pontuação multi-core de 15.173. Se estas pontuações forem exatas, o M3 Pro é até 14% mais rápido do que o M2 Pro em termos de desempenho de núcleo único, mas apenas até 6% mais rápido em termos de desempenho multi-core para as tarefas e fluxos de trabalho mais exigentes.

Tanto o M2 Pro como o M3 Pro estão equipados com uma CPU de até 12 núcleos, mas o mais recente tem apenas seis núcleos de alto desempenho e seis núcleos de eficiência, enquanto o M2 Pro tem oito núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de eficiência.

Assim, embora o novo chip seja fabricado com o processo de 3nm da TSMC, em comparação com os 5nm do M2 Pro, os ganhos de desempenho resultantes do chip são reduzidos devido ao facto de ter menos dois núcleos de desempenho. O M3 Pro também tem menos 25% de largura de banda de memória e menos um núcleo de GPU em comparação com o M2 Pro.

Ao limitar o seu número de núcleos de alto desempenho, a Apple criou uma maior diferenciação entre o M3 Pro e o M3 Max, que tem até 12 núcleos de alto desempenho. No entanto, como resultado, o M3 Pro é pouco mais rápido do que o M2 Pro.

O M3 Pro é o chip menos melhorado da série

Os resultados mostraram que o M3 Max é até 45% mais rápido do que o M2 Max, enquanto o chip M3 standard é até 20% mais rápido do que o chip M2 standard, pelo que o M3 Pro é de longe o chip menos melhorado da série. É claro que o M3 Pro continua a ser uma atualização significativa para quem vem de um Mac baseado em Intel, e é também é até 20% mais rápido do que o chip M1 Pro, o que é uma melhoria decente.

Como sempre, os benchmarks fornecem um ponto de referência útil, mas o desempenho no mundo real pode variar.

Leia também...